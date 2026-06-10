В Афинах проходит II Всемирная конференция по классическим исследованиям

В Афинах продолжает работу II Всемирная конференция по классическим исследованиям. Форум, организованный Китаем и Грецией, собрал ведущих специалистов по античной истории, археологии и культурному наследию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема – диалог между античным и современным мирами. Участники отмечают: после успешной первой конференции в Китае в 2024 году сотрудничество между восточными и западными школами гуманитарных наук становится системным. Один из ключевых вопросов – как разным цивилизациям удается находить гармонию и понимать друг друга через классическое наследие.

Лю Сяофэн, заслуженный профессор Китайского университета Миньцзу:

Это легко достичь. Главное – принять саму концепцию. Греки считают, что разные города и народы человечества должны сравнивать красоту: кто прекраснее и добродетельнее. Мы приняли эту концепцию. Речь не только о гармонии при многообразии и умении разделять красоту, но и о том, кто более добродетелен, кто обладает более высокими моральными качествами. Если говорить конкретно, изучение классических произведений дает нашим следующим поколениям широкий и далеко идущий взгляд на вещи с раннего возраста.

В программе конференции – параллельные сессии, дискуссии и культурные мероприятия. Эксперты подчеркивают: интерес к античной мудрости растет, поскольку она помогает укреплять духовные основы современного развития. Итоги форума подведут 10 июня.