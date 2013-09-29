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  • Социальное обслуживание населения: В Вилейском районе пенсионеры не только получают помощь, но и в качестве волонтеров оказывают ее другим

Социальное обслуживание населения: В Вилейском районе пенсионеры не только получают помощь, но и в качестве волонтеров оказывают ее другим

29 сентября 2013 17:04
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Новости Беларуси. Люди золотого возраста - так, любя, многие называют пенсионеров.  Традиционно в Беларуси к старикам относятся с особой теплотой и уважением. Первого октября в нашей стране отмечают День пожилых людей. В Минской области почти 400 тысяч пенсионеров. Пожилым людям государство уделяет большое внимание. Эффективно работает система социальной защиты, улучшается качество оказываемых услуг.

Вилейский территориальный центра социального обслуживания населения в Минской области по праву считается одним из лучших. Здесь первыми внедряют новые формы работы с пожилыми людьми. Уже более 10 лет руководит центром Людмила Слепцова. За эффективную помощь нуждающимся, Людмила Михайловна признана «Человеком года»  Минщины. О деятельности учреждения и жизни его директора в сюжете программы «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Социальная помощь # Людмила Слепцова

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