В Беларуси 29 сентября - День машиностроителя

Новости Беларуси. Продукция этой отрасли по праву стала визитной карточкой Беларуси. В республике 29 сентября - День машиностроителя. Эта сфера - ведущая в экономике нашей страны. Продукция «МАЗа», «БелАЗа», «Гомсельмаша», Минского тракторного и моторного заводов и других отечественных предприятий известна далеко за пределами Беларуси.

Две трети отечественных автомобилей, тракторов, станков и другой техники идет на экспорт. Более сотни сборочных производств успешно работают в России, Украине, Казахстане, Китае и других странах. На предприятиях делают ставку на техническое перевооружение, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.