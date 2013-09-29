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В Беларуси 29 сентября - День машиностроителя

29 сентября 2013 14:30
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Новости Беларуси. Продукция этой отрасли по праву стала визитной карточкой Беларуси. В республике 29 сентября - День машиностроителя. Эта сфера - ведущая в экономике нашей страны. Продукция «МАЗа», «БелАЗа»,  «Гомсельмаша», Минского тракторного и моторного заводов и других отечественных предприятий известна далеко за пределами Беларуси.

Две трети  отечественных автомобилей, тракторов, станков и другой техники идет на экспорт.  Более сотни сборочных производств успешно работают в России, Украине, Казахстане, Китае и других странах. На предприятиях делают ставку на техническое перевооружение, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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