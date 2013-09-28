Председатель комитета экономики Мингорисполкома: Средняя заработная плата по Минску составляет почти Br 7 миллионов

Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на то, что страна станет магнитом для инвестиций - задумка глобальная. Планируют привлечь 4,5 миллиарда долларов в 2013 году. Деньги нужны, например, на создание новых производств. Свой вклад должна сделать и столица. Во что готовы вкладывать сегодня, какие предприятия появятся в Минске и кто зарабатывает на идеях? Обо всем этом и многом другом расскажет в программе «Большой город» на СТВ расскажет председатель комитета экономики Мингорисполкома Антон Краевский.