Прямой эфир

Председатель комитета экономики Мингорисполкома: Средняя заработная плата по Минску составляет почти Br 7 миллионов

28 сентября 2013 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на то, что страна станет магнитом для инвестиций - задумка глобальная. Планируют привлечь 4,5 миллиарда долларов в 2013 году. Деньги нужны, например, на создание новых производств. Свой вклад должна сделать и столица. Во что готовы вкладывать сегодня, какие предприятия появятся в Минске и кто зарабатывает на идеях? Обо всем этом и многом другом расскажет в программе «Большой город» на СТВ расскажет председатель комитета экономики Мингорисполкома Антон Краевский.

# общество # Экспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Как празднует Жлобин «Дожинки-2013» и кто из хлеборобов вернется домой на новых авто?
28 сентября 2013 18:44

Как празднует Жлобин «Дожинки-2013» и кто из хлеборобов вернется домой на новых авто?

Какие подарки получил Жлобин к «Дожинкам-2013»?
28 сентября 2013 18:16

Какие подарки получил Жлобин к «Дожинкам-2013»?

В Минске прошел республиканский конкурс на лучшее устное выступление на японском языке
27 сентября 2013 18:08

В Минске прошел республиканский конкурс на лучшее устное выступление на японском языке