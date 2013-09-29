Есть ли в Беларуси интеллигенция? Интервью с ректором МГУ Виктором Садовничим

Новости Беларуси. Среди гостей международного форума интеллигенции мы встретили и человека всемирно известного. Это знаменитый математик, академик и вот уже 20 лет бессменный ректор Московского университета Виктор Садовничий.

Виктор Антонович был, как всегда, занят, но в кулуарах нам удалось обменяться парой-тройкой фраз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Анатольевич, Вы приехали на форум интеллигенции СНГ. Вот как-то у Гумилева спросили: «А кто такие интеллигенты, вы себя считаете интеллигентом» ? Он сказал: «Боже упаси!» А вот, по Вашему определению, кого сегодня, в начале 21 века, можно назвать интеллигентом, а кого нельзя?

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета:

Ну, вообще-то, есть такие утверждения, что интеллигенция - это понятие чисто русское. Если посмотреть в Британии, то там это слово не найти. Интеллигенция - это наш менталитет, это наше явление, оно установилось. Я знал людей, которые не имеют образования. Но вот хочется снять шляпу перед его вот таким богатством внутренним, его интеллигентностью.

Вот скажите как ректор МГУ. Выпускник Московского государственного университета, выпускник БГУ - автоматически интеллигент, или необязательно?

Виктор Садовничий:

Он специалист, получил диплом, а понятие интеллигент о человеке, я думаю, это ощущение каждого. Но это очень широкое понятие, тут нельзя написать, как в математике, определение: «К интеллигентам относятся, если выполнено один, два, три, четыре...». Это богатство души, богатство внутренние, и я еще раз хочу сказать, что интеллигент - это не обязательно выпускник и автоматически он называется интеллигентом, а остальные - рабочие.

Вы знаменитый математик. Вы ратуете за то, чтобы в жизни, во всех сферах жизни побольше использовать математику. А зачем домохозяйке математика, вот мне как журналисту, вот меня тоже учили высшей математике на первом курсе. И с тех пор прошло почти 20 лет, вот она мне не понадобилась, может быть, это моя в этом, или моя беда в этом?

Виктор Садовничий:

Я думаю, здесь надо пояснить. Математика - это на самом деле философия. Математику справедливо называют царицей наук. Математика - это умение логически мыслить, умение четко высказывать свои мысли.

В политике математика нужна?

Виктор Садовничий:

Кроме того, я хочу сказать, что математика - это еще и неотъемлемая часть анализа сложных систем, любых: общественных, политических, технических. Потому что без модели, без моделирования сложных систем, на самом деле выводов сделать никаких нельзя. От прогноза погоды до каких-то поведений, политических там ситуаций, и так далее. И на самом деле те страны, которые ставят во главу угла изучение математики, деле лидируют и в экономике. Посмотрите, например, США, они ведь в 60-х хватились за проблему, что у них плохая математика, и сделали как бы национальный призыв.

А Беларусь и Россия в этом смысле сильна?

Виктор Садовничий:

Мы очень сильны. И на самом деле мы лидировали. Я думаю, что мы лидируем и сейчас по богатству научных школ.

Виктор Анатольевич, вот на грешную землю. Я из праздного интереса общаюсь с совершенно различными людьми, и математиками высокого уровня в том числе. Вот кому не задавал вопрос: «А вы прочитали «Войну и мир»?», все говорят: «Нет». А Вы?

Виктор Садовничий:

Прочитал, конечно. Ну, мы в школе, во-первых, ее сдавали, во-вторых я так некоторые главы просматривал. Я видел замечательный сериал Бондарчука. Могу сказать, что я знаю эту книгу.

Вы как ректор разрешаете своим студентам, может быть, неофициально, писать шпаргалки, ведь мнение математиков касательно шпаргалок - это систематизация знаний?

Виктор Садовничий:

Я математик. И у нас понятия шпаргалки нет. Я начинаю с ним разговаривать. Начинаю ему задавать вопросы, ставить задачи. Иногда трудные. Выясняю его потолок, опускаю до нужной планки. Для меня абсолютно неважно. Я просто даже не обращаю внимание, писал ли он по книге ответ.

Это поэтому Вы не то, что против, но не очень за единый государственный экзамен, в нашем случае ЦТ?

Виктор Садовничий:

Конечно. В частности поэтому. Мне не очень важно, что он там ошибся при умножении 7 на 37. Мне важно, что он умет множить разными способами, мне важно, чтобы человек умел рассуждать, вовсе не обращая на то, что у него в руках книга или шпаргалка. Потому что мне неважно. Достаточно просто начать беседу.

А Вам не кажется, что современные абитуриенты, студенты как следствие, молодые специалисты как еще одно следствие, не умеют и не могут рассуждать, потому что ЦТ, потому что интернет и так далее? Вам не кажется, что мы немножечко, я имею в виду постсоветское пространство, девальвировали систему высшего образования?

Виктор Садовничий:

Ну, мне так кажется, и не только высшего, но и школьного. Мы как бы поставили такие условия перед школьником, что он должен готовиться к тестированию, ЕГЭ по-нашему. Школа должна учить мыслить. Должна учить рассуждать, если школьник с какого-то момента понимает, что ему надо сдать всего 2 или 3 предмета, что бы поступить, остальное не нужно, он отодвигает. Поэтому я выступал, выступаю и буду выступать за то, чтобы системы проверки знаний, как-то тестирование или ЕГЭ, и другие, они были направлены на то, чтобы на каком-то этапе фиксировать успехи школьника, но отнюдь не мешать ему творчески учиться.