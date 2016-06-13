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Социально-экономическое развитие Беларуси обсудили участники диалога поколений «Цветы Великой Победы»

13 июня 2016 16:17
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Новости Беларуси. Социальное и экономическое развитие Беларуси. Эти актуальные сегодня темы обсуждали участники диалога поколений «Цветы Великой Победы».

На встречу собрались делегаты Пятого Всебелорусского народного собрания от молодежи, а также представители депутатского корпуса, сфер науки, культуры и бизнеса. Всего полторы сотни человек.

В центре их внимания были и вопросы насущные для молодёжи: получение образования, трудоустройство, создание семьи, получение жилья. В рамках форума работала и площадка-пленэр. Начинающие художники на холстах попробовали отразить, каким молодое поколение видит будущее своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Марчук, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Мы бы хотели, чтобы на пятом Всебелорусском народном собрании был рассмотрен вопрос об информатизации. Как в системе образования, так и в других сферах жизни. Хотелось бы обсудить вопросы, связанные со спортивным воспитанием молодежи.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Как  мы будем жить через 5-10 лет, будет зависеть от того, как мы будем работать, как мы сможем изменить свое мировоззрение, как мы сможем больше приспособиться к современной ситуации мировой, высококонкурентной и очень быстро развивающейся. Мне кажется, молодые люди к этому готовы. И большинство понимает, что будущее зависит от позиции каждого человека, от его активности, от его возможностей.

# общество # Всебелорусское народное собрание # Валерий Бороденя # Мария Марчук

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