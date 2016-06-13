ЦТ началось в Беларуси: знание белорусского проверили у 22 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. Основной этап вступительной кампании. 13 июня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. Более 22 тысяч абитуриентов пробовали свои силы в знании белорусского языка. Это один из обязательных предметов для поступления в вузы. Всего на ЦТ в этом году зарегистрировались более ста тысяч человек. Как составляется рейтинг тех, кто сражается за право быть студентом?

Централизованное тестирование по белорусскому языку сегодня сдадут более 22 тысяч абитуриентов. В принципе, такой ажиотаж был ожидаем. Этот предмет — один из обязательных для поступления в вузы. Что ж, до тестов еще целый час, а очередь растянулась на десятки метров.

2 часа на решение 40 задач. Централизованное тестирование обещает расставить знания абитуриентов по местам. И конкуренция в этом рейтинге не слабая. Мария, выпускница с хорошим аттестатом, рассчитывает оказаться на одной из первых строчек. Девушка делает ставку на самые сложные задания.

Мария Ловгач, абитуриент:

Лучше всего получится, я думаю, часть В. Ее нужно решать самой. Это не тесты.

А пока Мария только мечтает о первой «вышке», эти ребята уже рассчитывают на вторую попытку. Помимо вчерашних школьников тесты сегодня сдают и белорусы с высшим образованием.

Анна Василенко, абитуриент:

Все как в первый раз. У меня такие же волнения.

Артем Лукашевич, абитуриент:

Не волнуюсь, потому что сдавал ЦТ и знаю, что это такое.

В наборе абитуриента — пропуск, паспорт и гелиевая ручка. Гаджеты под строгим запретом. За соблюдением всех правил, и в целом, за ходом вступительной кампании в этом году проследят более 200 сотрудников Комитета государственного контроля. Посторонние же не смогут попасть в места прохождения ЦТ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:

У каждого члена Государственной комиссии есть удостоверение, по предъявлению которого мы имеем право зайти в учебное заведение.

Если же абитуриент нарушит правила, его немедленно дисквалифицируют. Поучаствовать во вступительной гонке ему можно будет только в следующем году.

Александр Курлыпо, руководитель рабочей группы Государственной комиссии, начальник главного управления Комитета государственного контроля:

Цена ошибки — это провал вступительной кампании для такого абитуриента. Единственный критерий, по которому можно поступить в наш вуз, это знания.

Конверты с тестовыми заданиями и бланками ответов вскрыли на глазах абитуриентов ровно в 11 часов. А дальше – по протоколу. Съемочную группу попросили удалиться.

Тестировать знания абитуриентов будут до 27 июня включительно. Испытания пройдут еще по 10 дисциплинам. Самым популярным предметом, по традиции, остается русский язык. Почти 80 тысяч человек будут искать ответы на задания по орфографии и пунктуации уже завтра. А сегодня герои нашего сюжета вздохнут с облегчением. Один из самых важных экзаменов в жизни они уже прошли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Ловгач, абитуриент:

Все получилось. Было несложно. Жду хороших результатов!