Спелеотерапия в Вилейке: учащиеся колледжа соорудили соляную комнату-пещеру

Новости Беларуси. Поправить здоровье во время получения будущей профессии появилась возможность у учащихся Вилейского государственного колледжа. Совмещают приятное с полезным будущие слесари и электромонтеры в собственной соляной пещере, которую сделали своими руками.

Лечиться сейчас в комнату с целебным воздухом приходят как сами учащиеся, так и преподаватели. Особенно хороша спелеотерапия для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Результатами своей работы экспериментаторы по праву могут гордиться. Подобных комнат сегодня в учебных заведениях Минской области нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.