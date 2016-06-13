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Спелеотерапия в Вилейке: учащиеся колледжа соорудили соляную комнату-пещеру

13 июня 2016 14:10
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Новости Беларуси. Поправить здоровье во время получения будущей профессии появилась возможность у учащихся Вилейского государственного колледжа. Совмещают приятное с полезным будущие слесари и электромонтеры в собственной соляной пещере, которую сделали своими руками.

Лечиться сейчас в комнату с целебным воздухом приходят как сами учащиеся, так и преподаватели. Особенно хороша спелеотерапия для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Результатами своей работы экспериментаторы по праву могут гордиться. Подобных комнат сегодня в учебных заведениях Минской области нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Спелеолечение в Солигорске

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