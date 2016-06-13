ЦТ под наблюдением: за правилами проведения следят более 200 сотрудников Комитета госконтроля

Новости Беларуси. Более 200 сотрудников Комитета государственного контроля будут следить за ходом вступительной кампании. Специальная комиссия проконтролирует процесс приема документов и соблюдения всех правил при написании централизованного тестирования.

Основной этап вступительной кампании – сдача тестов – стартовал в Беларуси 13 июня. Традиционно открыл его белорусский язык. Свои силы в знаниях этого предмета пробовали более 22 тысяч абитуриентов. Белорусский – один из обязательных предметов для поступления в вузы и ссузы страны. Чтобы результаты теста приняли, его, как и русский язык, нужно сдать не ниже, чем на 10 баллов.

Мария Ловгач, абитуриент:

Очень переживаю, от этого зависит моя дальнейшая жизнь. Надеюсь, что хорошо сдам.

Анна Василенко, абитуриент:

Тестирование я сдаю уже во второй раз, высшее образование у меня есть. Все как в первый раз. У меня тоже такое же волнение, бабочки в животе.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:

Все члены Государственной комиссии закреплены за определенными учебными заведениями. Они тоже сегодня находятся каждый в том вузе, который он курирует. Строго запрещен вход в те места, где проходит централизованное тестирование. У каждого члена Государственной комиссии есть удостоверение, по предъявлению которого мы имеем право зайти в учебное заведение.

Особое внимание – к соблюдению требований централизованного тестирования. Использование в ходе испытаний различных устройств связи категорически запрещено. Абитуриенты, которые нарушат эти правила и попытаются пронести на ЦТ мобильные телефоны или шпаргалки, будут удалены из аудитории и не смогут сдать тесты. У нарушителей также не будет возможности пересдать испытание в резервный день.

Завершится централизованное тестирование 27 июня. Резервный день сдачи тестов запланирован на 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Минску:

Очень все отстроено, система работает и, как говорится, комар носа не подточит. Сидят на каждом этаже молодые люди, которые в корректной форме предлагают все оставить, что нельзя допускать в аудитории. Я вижу, что эта система здесь очень плотно и хорошо работает. Исключено, чтобы кто-то что-то проносил.