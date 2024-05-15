Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ
Счастливая семья – залог успешного развития государства. Сегодня, 15 мая, Международный день семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране это праздник для более чем 80 % населения. Именно столько белорусов живут в семьях.
Тематические мероприятия прошли во всех регионах. В том числе вопросы семейной политики обсудили в институте стратегических исследований.
Эксперты отмечают, в Беларуси традиционно оказывается всесторонняя социальная поддержка граждан: выплаты пособий, гарантии в сфере труда и здравоохранения. Но важно оказывать не только материальную, но и психологическую помощь, особенно молодым семьям, чтобы исключить такие негативные тенденции, как разрушение традиций большой семьи и увеличение количества незарегистрированных браков.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Социальная политика полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения. И здесь дело не в экономических в приоритете мер, а психологических, культурных, когда престиж большой семьи. Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей. Вот это сейчас выходит на первое место в обеспечении демографической безопасности государства.
Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Перспективы развития семейной политики всегда есть. Если посмотреть на меры, которые развиваются у нас, то примерно каждые 5 лет они знаменуются значимыми мерами поддержки. Государственные программы и планы составляются, и в этих программах и планах предусматривается, как они будут развиваться.
На меры социальной защиты в Беларуси ежегодно направляют около 3 % ВВП. В 2024 году только на выплаты пособий выделят почти 3,5 миллиарда рублей. И это дает свои плоды. Сейчас в стране около 124 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 400 тысяч детей. Увеличивается и количество браков. Только за 2023 год их было заключено свыше 56 тысяч.