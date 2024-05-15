Социальная политика Беларуси полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения – БИСИ

Счастливая семья – залог успешного развития государства. Сегодня, 15 мая, Международный день семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране это праздник для более чем 80 % населения. Именно столько белорусов живут в семьях. Тематические мероприятия прошли во всех регионах. В том числе вопросы семейной политики обсудили в институте стратегических исследований.

Эксперты отмечают, в Беларуси традиционно оказывается всесторонняя социальная поддержка граждан: выплаты пособий, гарантии в сфере труда и здравоохранения. Но важно оказывать не только материальную, но и психологическую помощь, особенно молодым семьям, чтобы исключить такие негативные тенденции, как разрушение традиций большой семьи и увеличение количества незарегистрированных браков.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Социальная политика полностью обеспечивает и удовлетворяет запросы населения. И здесь дело не в экономических в приоритете мер, а психологических, культурных, когда престиж большой семьи. Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей. Вот это сейчас выходит на первое место в обеспечении демографической безопасности государства.