В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов

Новые специальности и сроки подачи документов. Учреждения среднего специального образования готовятся к вступительной кампании. В 2024 году принять планируют около 70-ти тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот кабинет в Гродненском колледже отраслевых технологий к новому учебному году превратится в современную лабораторию. Здесь будут проходить практические занятия для тех, кто работает с мясными полуфабрикатами. Инвентарь, холодильное и другое оборудование уже закупаются. К слову, набор на эти специальности в колледже будет осуществляться впервые.

Елена Чайко, заведующая центром компетенций Гродненского государственного колледжа отраслевых технологий:

На основе общего базового образования, то есть после 9 классов, по среднему баллу об образовании будет проводиться набор на новую специальность, срок обучения по данной профессии – 2 года и 10 месяцев. Трудоустроены такие выпускники будут на мясокомбинаты всей республики, а также готовим таких специалистов для торговой сети, которые имеют цеха полуфабрикатов, производят полуфабрикаты, обработку птицы, получение полуфабрикатов из птицы.

Молодежь нынче выбирает обучение по нескольким квалификациям сразу. На выходе – разносторонний специалист. А еще это возможность попробовать себя в смежных сферах. И далее выбрать направление по душе.