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В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов

15 мая 2024 17:10
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Новые специальности и сроки подачи документов. Учреждения среднего специального образования готовятся к вступительной кампании. В 2024 году принять планируют около 70-ти тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов-1

Этот кабинет в Гродненском колледже отраслевых технологий к новому учебному году превратится в современную лабораторию. Здесь будут проходить практические занятия для тех, кто работает с мясными полуфабрикатами. Инвентарь, холодильное и другое оборудование уже закупаются. К слову, набор на эти специальности в колледже будет осуществляться впервые.

В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов-4

Елена Чайко, заведующая центром компетенций Гродненского государственного колледжа отраслевых технологий:
На основе общего базового образования, то есть после 9 классов, по среднему баллу об образовании будет проводиться набор на новую специальность, срок обучения по данной профессии – 2 года и 10 месяцев. Трудоустроены такие выпускники будут на мясокомбинаты всей республики, а также готовим таких специалистов для торговой сети, которые имеют цеха полуфабрикатов, производят полуфабрикаты, обработку птицы, получение полуфабрикатов из птицы.

В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов-7

Молодежь нынче выбирает обучение по нескольким квалификациям сразу. На выходе – разносторонний специалист. А еще это возможность попробовать себя в смежных сферах. И далее выбрать направление по душе.

В 2024-м ссузы планируют набрать около 70 тысяч абитуриентов-10

Андрей Батуро, начальник отдела профессионального образования главного управления образования Гродненского облисполкома:
В Скидельском государственном колледже планируется открыть подготовку по специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники (педагогическая деятельность)». Мы будем готовить техников-механиков и мастеров производственного обучения, совмещенная квалификация. В Гродненском государственном колледже бытового обслуживания будет открыта подготовка по специальности «Производство швейных изделий (педагогическая деятельность)», мы будем готовить техников-технологов и также мастеров производственного обучения.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество

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