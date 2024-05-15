Одна из самых дерзких диверсий – как гомельские подпольщики взорвали казино с немецкими офицерами
В Беларуси в годы Великой Отечественной войны сопротивление оккупантам было всенародным. По своим масштабам и формам оно превзошло все европейские страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом планы нацистов были сорваны благодаря подпольщикам. Работая в тылу врага, они ценой своих жизней приближали общую Победу. Только в Гомеле действовали около сотни таких групп.
О самоотверженности и подвигах их участников расскажет Анна Корольчук.
Подпольное движение в Гомеле появилось еще до прихода фашистских захватчиков в город. Ожесточенные бои за другие населенные пункты помогли выиграть время на подготовку явочных квартир, запасов лекарств и оружия. А главное – выбрать надежных людей, которые должны были бороться с врагом под прикрытием. Руководителем оперативного центра подпольщиков стал молодой полиграфист Тимофей Бородин. К нему примкнули преподаватель железнодорожного техникума Роман Тимофеенко и старший лейтенант Иван Шилов, хорошо владевший немецким языком. Именно они совершили одну из самых дерзких диверсий в оккупированном Гомеле – взорвали немецкое казино.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
4 ноября 1941 года они решили отпраздновать победу под Москвой. Собралось несколько десятков офицеров. Приехал какой-то чин, генерал из Берлина. И это их увеселительное мероприятие закончилось для них печально. Потому что в форме немецкого обер-лейтенанта Генке – таким именем там появился Шилов – в своем портфеле в гардеробе там оставил сюрприз. Взрывное устройство сработало, под обломками остались десятки офицеров.
На боевом счету группы и другие крупные диверсии – взрыв мастерских по ремонту танков и склада, где хранился стратегический резерв горючего группы армий «Центр». Пожар тогда полыхал несколько дней.
Анна Корольчук, корреспондент:
Используя свой легальный статус инженера печатной фабрики, Тимофей Бородин размножал листовки со сводками Совинформбюро, изготавливал пропуска и удостоверения, с которыми подпольщики могли свободно передвигаться по городу. Благодаря круглым печатям и бланкам подделывал документы для освобождения военнопленных из гомельского концлагеря «Дулаг-121».
Гестапо удалось раскрыть героев. Бородина и Шилова арестовали и после зверских пыток расстреляли. Получив по 600 ударов плетьми, они так и не выдали своих товарищей. За час до казни кровью на носовом платке Тимофей написал последнюю записку родным с призывом не сдаваться.
Евгений Еленский, двоюродный правнук Тимофея Бородина:
Я горжусь своим прадедушкой. Я буду, естественно, передавать эти знания и своим детям, и внукам. Он совершил очень мужественный героический поступок. И об этом должны знать все.
Валентина Еленская, двоюродная внучка Тимофея Бородина:
Наше отношение к прошлому отчасти связано с теми традициями, которые закладывает семья. Историческая память формирует личность человека и гражданина. Я уверена, что помня прошлое, у нас есть будущее.
Всего в годы Великой Отечественной войны в Гомеле действовало около сотни подпольных групп. Самую крупную ячейку образовали сотрудники паровозоремонтного завода. Тайком они портили станки и оборудование и устанавливали магнитные мины в поездах. Те взрывались, едва покинув депо. Сначала немцы винили партизан, потом внедрили в коллектив предателя. Он и сообщил фашистам имена тех, кто занимался подрывной деятельностью. Смену из 200 рабочих арестовали и подвергли пыткам. Половину людей отпустили, остальных расстреляли в лесу. На месте их гибели установлен мемориал. Примеров таких локальных подвигов много. Из них и сложилась общая Великая Победа.
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