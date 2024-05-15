Одна из самых дерзких диверсий – как гомельские подпольщики взорвали казино с немецкими офицерами

В Беларуси в годы Великой Отечественной войны сопротивление оккупантам было всенародным. По своим масштабам и формам оно превзошло все европейские страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом планы нацистов были сорваны благодаря подпольщикам. Работая в тылу врага, они ценой своих жизней приближали общую Победу. Только в Гомеле действовали около сотни таких групп. О самоотверженности и подвигах их участников расскажет Анна Корольчук.

Подпольное движение в Гомеле появилось еще до прихода фашистских захватчиков в город. Ожесточенные бои за другие населенные пункты помогли выиграть время на подготовку явочных квартир, запасов лекарств и оружия. А главное – выбрать надежных людей, которые должны были бороться с врагом под прикрытием. Руководителем оперативного центра подпольщиков стал молодой полиграфист Тимофей Бородин. К нему примкнули преподаватель железнодорожного техникума Роман Тимофеенко и старший лейтенант Иван Шилов, хорошо владевший немецким языком. Именно они совершили одну из самых дерзких диверсий в оккупированном Гомеле – взорвали немецкое казино.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

4 ноября 1941 года они решили отпраздновать победу под Москвой. Собралось несколько десятков офицеров. Приехал какой-то чин, генерал из Берлина. И это их увеселительное мероприятие закончилось для них печально. Потому что в форме немецкого обер-лейтенанта Генке – таким именем там появился Шилов – в своем портфеле в гардеробе там оставил сюрприз. Взрывное устройство сработало, под обломками остались десятки офицеров. На боевом счету группы и другие крупные диверсии – взрыв мастерских по ремонту танков и склада, где хранился стратегический резерв горючего группы армий «Центр». Пожар тогда полыхал несколько дней.

Анна Корольчук, корреспондент:

Используя свой легальный статус инженера печатной фабрики, Тимофей Бородин размножал листовки со сводками Совинформбюро, изготавливал пропуска и удостоверения, с которыми подпольщики могли свободно передвигаться по городу. Благодаря круглым печатям и бланкам подделывал документы для освобождения военнопленных из гомельского концлагеря «Дулаг-121».

Гестапо удалось раскрыть героев. Бородина и Шилова арестовали и после зверских пыток расстреляли. Получив по 600 ударов плетьми, они так и не выдали своих товарищей. За час до казни кровью на носовом платке Тимофей написал последнюю записку родным с призывом не сдаваться.

Евгений Еленский, двоюродный правнук Тимофея Бородина:

Я горжусь своим прадедушкой. Я буду, естественно, передавать эти знания и своим детям, и внукам. Он совершил очень мужественный героический поступок. И об этом должны знать все. Валентина Еленская, двоюродная внучка Тимофея Бородина:

Наше отношение к прошлому отчасти связано с теми традициями, которые закладывает семья. Историческая память формирует личность человека и гражданина. Я уверена, что помня прошлое, у нас есть будущее.