Нужно ли заново проводить техосмотр купленного авто?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:

Неделю назад я купил на рынке автомобиль. Прежний владелец проходил техосмотр всего три месяца назад. Надо ли мне проходить техосмотр в таком случае?

Елена Мойсейчик, юрист:

Процедура проведения государственного технического осмотра транспортных средств предусмотрена при смене собственника и указана в пунктах 24 и 8 «Положения о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств». Так что, в данной ситуации вам, всё-таки, придется пройти такой техосмотр.