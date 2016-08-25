Прямой эфир

Нужно ли заново проводить техосмотр купленного авто?

25 августа 2016 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:
Неделю назад я купил на рынке автомобиль. Прежний владелец проходил техосмотр всего три месяца назад. Надо ли мне проходить техосмотр в таком случае?

Елена Мойсейчик, юрист:
Процедура проведения государственного технического осмотра транспортных средств предусмотрена при смене собственника и указана в пунктах 24 и 8 «Положения о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств». Так что, в данной ситуации вам, всё-таки, придется пройти такой техосмотр.

# общество # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданский брак: положено ли ребёнку бесплатное питание?
25 августа 2016 14:37

Гражданский брак: положено ли ребёнку бесплатное питание?

До конца августа на железной дороге милиция будет работать в усиленном режиме
25 августа 2016 14:36

До конца августа на железной дороге милиция будет работать в усиленном режиме

«Вставила сим-карту – глухо»: как заставить продавца забрать неисправный телефон
25 августа 2016 14:32

«Вставила сим-карту – глухо»: как заставить продавца забрать неисправный телефон