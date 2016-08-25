Гражданский брак: положено ли ребёнку бесплатное питание?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:

Я – мать-одиночка. Получаю на ребенка бесплатное питание. Недавно с нами стал проживать мой гражданский муж. Отцом для девочки он не является. Сохранится ли у меня право на бесплатное питание?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если вы действительно воспитываете ребенка одна, то бесплатное питание вам положено. Но бывают факты, когда женщина, считающаяся матерью-одиночкой, проживает с мужчиной, с которым не состоит в зарегистрированном браке. В случае установления таких фактов, комиссия на основании акта обследования материального положения лишает семью права на получение такого бесплатного питания.