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Гражданский брак: положено ли ребёнку бесплатное питание?

25 августа 2016 14:37
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В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:
Я – мать-одиночка. Получаю на ребенка бесплатное питание. Недавно с нами стал проживать мой гражданский муж. Отцом для девочки он не является. Сохранится ли у меня право на бесплатное питание?

Елена Мойсейчик, юрист:
Если вы действительно воспитываете ребенка одна, то бесплатное питание вам положено. Но бывают факты, когда женщина, считающаяся матерью-одиночкой, проживает с мужчиной, с которым не состоит в зарегистрированном браке. В случае установления таких фактов, комиссия на основании акта обследования материального положения лишает семью права на получение такого бесплатного питания. 

# общество # Дети и родители

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