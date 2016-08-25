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Оплатят ли больничный в отпуске за свой счёт?

25 августа 2016 14:39
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В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами

Вопрос:
Я работаю на заводе. Неделю назад взял неоплачиваемый отпуск за свой счет. И буквально на второй день отпуска заболел гриппом. Оплатят ли мне на работе больничный лист?

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно «Положению о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам», пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период отпуска без сохранения заработной платы. Поэтому больничный вам не оплатят.

# общество # Работа в Беларуси

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