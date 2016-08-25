Оплатят ли больничный в отпуске за свой счёт?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами

Вопрос:

Я работаю на заводе. Неделю назад взял неоплачиваемый отпуск за свой счет. И буквально на второй день отпуска заболел гриппом. Оплатят ли мне на работе больничный лист?

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно «Положению о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам», пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период отпуска без сохранения заработной платы. Поэтому больничный вам не оплатят.