Оплатят ли больничный в отпуске за свой счёт?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает не только множество телефонных звонков, но и письменных обращений с юридическими вопросами
Вопрос:
Я работаю на заводе. Неделю назад взял неоплачиваемый отпуск за свой счет. И буквально на второй день отпуска заболел гриппом. Оплатят ли мне на работе больничный лист?
Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно «Положению о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам», пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период отпуска без сохранения заработной платы. Поэтому больничный вам не оплатят.