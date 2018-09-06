Собственный велопарк, крытая парковка и бассейн: в микрорайоне Лебяжий открылся новый детский сад
Новости Беларуси. Новый ясли-сад открылся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии участие приняли представители районной администрации, профильного комитета Мингорисполкома, депутаты и, конечно, юные новосёлы.
Разместился ясли-сад в границах улиц Мястровская, Ратомская и проспекта Победителей. Рассчитан он на 230 мест. В дошкольном учреждении будет 12 групп, в том числе две специальные – для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Несмотря на казалось бы типовой проект, здание заметно выделяется в ряду новостроек. Яркие краски фасада, множество обучающих игровых комплексов с различными зонами для изучения алфавита, цифр и развития логического мышления.
Маленьких воспитанников также порадует бассейн. Одновременно здесь смогут заниматься 12 человек.
Елена Лосевич, заведущий ГУО «Ясли-сад №18 Минска»:
На сегодняшний день у нас 6 детских компьютеров и интерактивный стол. Ни в одном дошкольном учреждении такого нет. У нас очень много сюжетно-ролевых игр, дополнительно изобразительная деятельность деятельность будет, экотуризм.
Марина Малкова:
Наши дети будут здесь чувствовать себя комфортно, потому что он очень современный. Один из самых современных детских садов, которые есть в городе. Здесь я вижу велодорожки, дети смогут изучать правила дорожного движения, внутри есть бассейн, который обещали, что будет функционировать. Я думаю, детям здесь будет очень здорово.
А ещё новый сад прекрасно вписывается в велоинфраструктуру района. Есть здесь и велодорожка, и специальная крытая парковка, и даже собственный парк велосипедов. Для ребят их уже закуплено 40.
Обучать деток вождению и правилам будут сотрудники ГАИ. Всё это, несомненно, поможет привить детям любовь к велотуризму уже с самого маленького возраста. Одним словом, ясли-сад №18 стал настоящим подарком к предстоящему празднику города.