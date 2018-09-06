Собственный велопарк, крытая парковка и бассейн: в микрорайоне Лебяжий открылся новый детский сад

Новости Беларуси. Новый ясли-сад открылся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии участие приняли представители районной администрации, профильного комитета Мингорисполкома, депутаты и, конечно, юные новосёлы.

Разместился ясли-сад в границах улиц Мястровская, Ратомская и проспекта Победителей. Рассчитан он на 230 мест. В дошкольном учреждении будет 12 групп, в том числе две специальные – для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Несмотря на казалось бы типовой проект, здание заметно выделяется в ряду новостроек. Яркие краски фасада, множество обучающих игровых комплексов с различными зонами для изучения алфавита, цифр и развития логического мышления.

Маленьких воспитанников также порадует бассейн. Одновременно здесь смогут заниматься 12 человек.

Елена Лосевич, заведущий ГУО «Ясли-сад №18 Минска»:

На сегодняшний день у нас 6 детских компьютеров и интерактивный стол. Ни в одном дошкольном учреждении такого нет. У нас очень много сюжетно-ролевых игр, дополнительно изобразительная деятельность деятельность будет, экотуризм.

Марина Малкова:

Наши дети будут здесь чувствовать себя комфортно, потому что он очень современный. Один из самых современных детских садов, которые есть в городе. Здесь я вижу велодорожки, дети смогут изучать правила дорожного движения, внутри есть бассейн, который обещали, что будет функционировать. Я думаю, детям здесь будет очень здорово.

А ещё новый сад прекрасно вписывается в велоинфраструктуру района. Есть здесь и велодорожка, и специальная крытая парковка, и даже собственный парк велосипедов. Для ребят их уже закуплено 40.