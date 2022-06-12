Собрали более 400 заявок на новую специальность. Зачем нужны сити-менеджеры в Беларуси?

Новости Беларуси. Какую специальность выбрать, вопрос сложный, но, возможно, наш следующий материал поможет кому-то определиться с будущей профессией. Впервые в этом году в Беларуси начнут обучать сити-менеджеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это специалисты, которые разрабатывают города, максимально удобные и комфортные для жизни. Без сомнений, спрос на таких профи будет только расти.

Рациональный подход – то, чего не хватает сегодня белорусским городам. Когда комфорт диктует правила: прокладывает дороги, высаживает деревья, строит развязки и подъезды к школам и поликлиникам. Когда дерево не вырубается под нужды тротуара, а тротуар меняет направление. И не всегда речь идет о буквальном.

Александр Сидорович, декан факультета естествознания БРГУ имени А. С. Пушкина:

У каждого типа городов есть свои определенные проблемы. Но при решении их на комплексном уровне требуется затратить меньше ресурсов. При этом достичь целей по улучшению качества жизни. Впервые в этом году в Беларуси начнут обучать сити-менеджеров. Это понятие шире, чем урбанолог, и включает экономику, ЖКХ, архитектуру, информационные технологии и геомаркетинг. Диана Радзевич о новой специальности в родном вузе узнала из Instagram. Девушка повторно использует прошлогодние сертификаты ЦТ, чтобы освоить профессию будущего.

Диана Радзевич, абитуриент:

Специальность меня привлекла своей новизной. Большая часть населения живет в городах. И города нужно обустраивать, чтобы было комфортно и безопасно жить, учиться и работать. Урбанолог – это специалист, у которого максимальное количество знаний во всех сферах, которые касаются города. Александр Сидорович:

Уже на сегодня наши специалисты востребованы, что подтверждается имеющимися заявками. Мы их собрали более 400.

Специальность открыли в Брестском университете, а первой обучающей площадкой первых студентов станет город-спутник. Вадим Кравчук, председатель Жабинковского райисполкома:

Мы работаем на результат, чтобы нашим горожанам, особенно Жабинки, было прежде всего комфортно, уютно. А наш город был самый привлекательный и самый интересный не только для жилья, но и для бизнеса.