Собрал уже 750 моделей машинок. На что готов коллекционер ради редкого экземпляра?

Новости Беларуси. С такой коллекцией невозможно повзрослеть, шутит ее обладатель Тимофей Носов из Солигорска. Его детская мечта превратилась во взрослое увлечение. В 20 лет он увидел в продаже модель машинки, о которой в детстве мог только мечтать. С тех пор миниатюрные авто для него лучший подарок, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Тимофей Носов, коллекционер:

Моя коллекционная цель в том, что есть куча машин, которых я никогда не увидел бы в своей жизни, кроме как на картинках или в музеях. Или они исчезли, и я о них ничего не знаю. Или они будут в будущем, новое поколение не будет знать этого. Я хотел собрать все модели. Конкретно начал с Советского Союза. Элегантные «Руссо-Балты» выпускались в Российской империи на рижском заводе. Дореволюционные машины были не только в императорском гараже, но и конкурировали с «Бенцем» за рубежом. Тимофей Носов:

И вот вроде бы что здесь может делать старинный автомобиль, какое отношение к СССР? Но это тоже история наша. Говорят, Ленин на броневике стоял, вот броневичок Ленина – это был «Руссо-Балт» в виде железного бронированного автомобиля.

Детализация многих моделей впечатляет.

Тимофей Носов:

Вот тоже фирма ULTRA Models, открываются двери, двухэтажный троллейбус. Это Ярославский троллейбусный завод, который делал такой троллейбус. Но из-за своей двухэтажности он имел проблемы, потому что вся линейка шла под одноэтажный. Только один маршрут, который написан здесь, шел по двухэтажной. Он часто ломался из-за усов своих, из-за высоты проводов. В то же время он был деревянный, рассыпался. Морально устарел тогда, когда его поставили на ход. Это было до войны, 30-е годы. Они ходили в Москве. Больше всего Тимофею по душе автомобили спецназначения. От них веет ностальгией по советскому детству.

Тимофей Носов:

В детстве ездил в школу на длинном икарусе с гармошкой. Самое любимое место было в этом круге. Когда он поворачивается, даже модель сама поворачивается, гнется, можно покрутиться внутри. Это всегда нравилось. Всего в коллекции 750 моделей. Миниатюрные копии не только умиляют, но и удивляют. Советская разработка гоночного авто, автомобиль-гигант, а эту машину сразу узнают фанаты советского сериала «Место встречи изменить нельзя».

Засветилась в кино не только эта легендарная полуторка. Знаменитая «Волга» с оленем сыграла свою роль в картине «Три тополя на плющихе». Тимофей Носов:

Ее называли танк во фраке. Даже есть съемка фильма с Джеймсом Бондом, эта «Волга» пробивает стену, проезжает, а дальше едет опять за иномаркой. У «Волги» только мялся бампер. Самое интересное, что в первых двух выпусках существовал олень, а на третьем его уже не было. Его сняли, потому что если врезался или сбивал человека, то олень пробивал лобовое стекло и убивал водителя.

По миниатюрным копиям можно изучать историю советского автопрома. Особенно интересны прототипы. Есть действительно гениальные образцы, которые так и не пошли в производство. Одни из самых качественных моделей – пожарные авто. У Тимофея собрана вся линейка. То, что такие элегантные машины в свое время были на службе у американских спасателей, выдают разве что лестницы и рукава. Тимофей Носов:

Лучшие автомобили всегда принадлежали или пожарным, или скорой, или милиции. Новинки все шли в службы спасения. А в жизни обладатель игрушечного автопарка мечтает о народном горбатом запорожце. Яна Шипко, корреспондент:

На что вы готовы ради пополнения коллекции?