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Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»

17 декабря 2021 14:20
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Новости Беларуси. Уникальную коллекцию военного антиквариата собрал 11-классник из солигорской гимназии. Все началось с семейной реликвии – медали прадеда «За отвагу», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»-1

Всего за полтора года Марат Крупко собрал более 70 раритетов. Все предметы систематизировал и распределил по хронологическим периодам. Получилась полноценная экспозиция, которую юный коллекционер выставляет в своей гимназии.

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»-4

Среди артефактов – фронтовые вещи наших и немецких военнослужащих, письма, фотографии, награды, уникальные мемуары. Есть и предметы со времен царской России. Благодаря коллекции Марат увлекся изучением генеалогии. Сейчас его фамильное древо насчитывает больше 100 персон.

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»-7

Марат Крупко, ученик гимназии № 1 Солигорска, коллекционер:
Когда ты начинаешь распутывать эти все генеалогические истории, совсем по-другому понимаешь и себя, и свое существование. Ты знаешь, что твои предки проливали кровь в Брусиловском прорыве, Нарочанской операции, воевали на Халхин-Голе, в Финскую войну, и совсем по-другому уже воспринимаешь себя.

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»-10

Коллекционерам посвящен новый выпуск программы «Центральный регион». Детская мечта или взрослое хобби? На что готов ради пополнения своего мини-автопарка коллекционер моделей машин и почему никогда не повзрослеет?

Как фанаты посткроссинга делятся новогодним настроением, смотрите 18 декабря в 10:30 на СТВ.

# Коллекционирование # общество # Марат Крупко # Фотофакт

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