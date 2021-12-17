Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию военного антиквариата собрал 11-классник из солигорской гимназии. Все началось с семейной реликвии – медали прадеда «За отвагу», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальную коллекцию военного антиквариата собрал 11-классник из солигорской гимназии. Все началось с семейной реликвии – медали прадеда «За отвагу», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего за полтора года Марат Крупко собрал более 70 раритетов. Все предметы систематизировал и распределил по хронологическим периодам. Получилась полноценная экспозиция, которую юный коллекционер выставляет в своей гимназии.
Среди артефактов – фронтовые вещи наших и немецких военнослужащих, письма, фотографии, награды, уникальные мемуары. Есть и предметы со времен царской России. Благодаря коллекции Марат увлекся изучением генеалогии. Сейчас его фамильное древо насчитывает больше 100 персон.
Марат Крупко, ученик гимназии № 1 Солигорска, коллекционер:
Когда ты начинаешь распутывать эти все генеалогические истории, совсем по-другому понимаешь и себя, и свое существование. Ты знаешь, что твои предки проливали кровь в Брусиловском прорыве, Нарочанской операции, воевали на Халхин-Голе, в Финскую войну, и совсем по-другому уже воспринимаешь себя.
Коллекционерам посвящен новый выпуск программы «Центральный регион». Детская мечта или взрослое хобби? На что готов ради пополнения своего мини-автопарка коллекционер моделей машин и почему никогда не повзрослеет?
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