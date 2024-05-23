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Собирается, как конструктор. Как появляются новые модели транспорта?

23 мая 2024 16:27
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Жодинские гиганты, минские рабочие лошадки и столичные электромалыши. В этом большом семействе грузовых авто в Год качества ждут пополнения. И каждый новый пазл – еще один штрих к портрету современной и суверенной Беларуси. Все о белорусских грузовых автомобилях. Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Продукт со знаком белорусского качества. Но как придумать машину, состоящую из сотен деталей и узлов? Техника, конечно, работа для физиков, но прежде настоящий мозговой штурм лириков. На минском заводе их тоже немало. 

Собирается, как конструктор. Как появляются новые модели транспорта?-1

Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ»:
Рождается идея, потом начинаешь задумываться, что она стоящая, потом немного ее детализируешь. Видишь, убеждаешься в том, что она реализуема не только на бумаге, но и в металле, что будет ездить. Если это что-то простенькое, с другим, допустим, мотором, другой коробкой, другой подвеской, то это месяца три. Если это машина с нуля, тем более если это полное поколение, весь модельный ряд, то года полтора-два. Когда проектируется не один автомобиль, проектируется сразу все семейство. Как кубики складываются по выбору клиента, покупателя. Он может выбрать подвеску, а может коробку, оснащение, топливные баки, всякую всячину. И, расставив эти птички, спецификации, он получает готовый автомобиль. Буржуи так не могут, ну а мы потихоньку учимся, у нас, по их оценкам, получается неплохо.

Многие вещи, которые внедрены в Mercedes, например, и на грузовике, и на автобусе, они разработаны здесь. Это я вам говорю как есть.

Выстоять в мировой конкурентной борьбе минскому грузовику непросто. Единственно правильная стратегия – «хочешь жить – умей вертеться». А для этого сегодня весьма удобный момент. Но, чтобы занять ниши на том же российском рынке, нужны принципиально новые модели. 

Собирается, как конструктор. Как появляются новые модели транспорта?-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы чувствуем, что через какой-то промежуток времени у нас появится очередная возможность растолкать, как говорится, наших конкурентов и увеличить производство грузовых автомобилей. Мы показали Александру Григорьевичу новый автомобиль с гибридной трансмиссией, с электромеханической трансмиссией, с новой компоновкой, новыми дизайнерскими решениями. Выглядит он как что-то новое, современное. И даже многие специалисты зарубежные сказали, что белорусы сумели что-то создать современное, что будет пользоваться спросом в ближайшие несколько лет.

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Александр Мышко # Петр Пархомчик # Год качества

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