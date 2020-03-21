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Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»

21 марта 2020 18:05
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш уже традиционный субботний телефельетон под названием «Накипело».

Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-1

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Тараканьи бега, именуемые на наших нивах заморским словом «праймериз», похоже, закончились. Участники соревнований разбежались, каждый в свою сторону. Склоняем головы над эпитафией: «Праймериз может стать самым интересным, что родила оппозиция за 20 лет». Подпись – Артем Шрайбман, политический аналитик.

Почему это надгробная надпись? Первыми набегу кандидатов в кандидаты подверглась Витебская область, затем бродячий цирк посетил и Брестскую. Считаем в столбик: всего в тех десяти городах проживает минимум 900 тысяч человек, шапито посетило самое большее человек 700. Меньш за адну дзесятую частку адсотка – вот реальное количество людей, захотевших на ту оппозицию хоть посмотреть. Лучше бы разъездной турнир по домино сделали, больше «активистов» собралось бы, честное слово.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-4

Если сия мышиная возня есть «самое интересное, что родила оппозиция», да за 20 лет, – это приговор. Причем приговор от молодого поколения, аж в Лондоне учившегося.

Но молодые нынче себе на уме. Продолжая свою «платную аналитику», Шрайбман сук не рубит. Он, наоборот, подбадривает потенциальных клиентов: «Впереди задача намного сложнее: не расплескать задор, если кандидату напишут традиционные 2-3 % по итогам», – ишь ты, традиционные.

Так 2-3 %, родные – это раз в 30 больше, чем есть, пиши не пиши. По вашим же цифрам, вашим же «аншлагам», вашей же «аналитике». Какой уж тут задор? Тут не задор не расплескать, а последний песок бы не просыпать.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-7

Зачем вообще устраивать такие забеги в ширину? Для чего эти половые, тьфу ты, политические извращения? Юный аналитик с нами откровенен: «Процедура привлекает плотное внимание средств массовой информации на несколько месяцев, разогревает политизированную публику. Причем СМИ подают и будут подавать это как выборы «единого» от оппозиции».

Расшифруем: процедура – это «праймериз», СМИ – это экзальтированные девочки, восторженно записывающие за своим кумиром, политизированная публика – та самая одна десятая процента населения.

Дальше нас отважно колют правдой в глаза: «Для этой власти и для Александра Лукашенко стабильность (общества), неразболтанность политической системы – главная ценность». В этом месте, похоже, белорусам надо устыдиться?

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-10

Пока мы одни, открою секретную информацию: это не только для власти. Это ценность для всего народа, для всей страны. А десятая процента плюс Шрайбман – это статистическая погрешность, чему учат в любом белорусском вузе.

Однако в Лондоне учат другому. «То, что мы считаем благом: свободу, демократию и так далее, – для них это зло, – анализирует обозреватель. – Угроза всему их миропорядку». Их – это нашему с вами. Мы – это понимаем, и они это понимают, не будем огульно охаивать английское обучение.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-13

Што рабiць? Аналитик выписывает рецепт: «Сначала придется договориться в стране о более-менее единых ценностях или хотя бы схожих или совместимых, а потом уже… Потому что абсолютно очевидно: пока разговор у двух Беларусей идет на разных языках», вот оно как. Кому придется? Если они между собой, на одной маршрутке катаясь, договориться не могут?

И как вам нравится обида участника того забега: не те люди, видишь ли, пришли голосовать. Хочется сказать апостолу словами почти что писания: другого народа у нас для вас нет. Даруйце.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-16

Для остальных давайте сформулируем. Чем раньше те из исчезающе малого меньшинства поймут, что нет никаких «двух Беларусей», одну из которых они якобы «представляют», тем больше шанс, что нам удастся договориться. С теми, кто поймет.

Ведь чем сильнее они верят в «двух Беларусей», реальная из которых – это они сами, тем сильнее и запущеннее становится, как нынче принято говорить, «инстаграм головного мозга». Любой врач это подтвердит.

А белорусы всегда способны договариваться. Если, конечно, болезнь не зайдет слишком далеко. Уж простите, накипело.

Андрей Муковозчик: праймериз оппозиции, аналитика и «две Беларуси». Субботний телефельетон «Накипело»-19

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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