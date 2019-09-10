«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев

Новости Беларуси. Почувствовать себя народным избранником и поучаствовать в разработке законопроектов в ближайшие 1,5 месяца смогут сотни студентов гомельских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую возможность дает интерактивная деловая игра «Азбука гражданина». Проект запустили на старте парламентской избирательной кампании.

Елизавета Тенюта, студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Я считаю, что такие игры всегда полезны. Участие в них дает определенное представление людям о том, что такое парламент, какова его роль и значение в нашем государстве.

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

Мы запускаем проект «Азбука гражданина». Его основная цель – это повысить активность молодежи в предвыборной кампании, во время выборов. Мы вовлечем молодежь в этот процесс, чтобы она изнутри прочувствовала, чем занимается парламент, для чего он нужен, какой его функционал. Чтобы 18-летний парень, впервые голосующий, осознал важность его голоса.