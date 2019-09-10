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«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев

10 сентября 2019 06:35
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Новости Беларуси. Почувствовать себя народным избранником и поучаствовать в разработке законопроектов в ближайшие 1,5 месяца смогут сотни студентов гомельских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев-1

Такую возможность дает интерактивная деловая игра «Азбука гражданина». Проект запустили на старте парламентской избирательной кампании.

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев-4

Елизавета Тенюта, студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Я считаю, что такие игры всегда полезны. Участие в них дает определенное представление людям о том, что такое парламент, какова его роль и значение в нашем государстве.

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев-7

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:
Мы запускаем проект «Азбука гражданина». Его основная цель – это повысить активность молодежи в предвыборной кампании, во время выборов. Мы вовлечем молодежь в этот процесс, чтобы она изнутри прочувствовала, чем занимается парламент, для чего он нужен, какой его функционал. Чтобы 18-летний парень, впервые голосующий, осознал важность его голоса.

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев-10

«Азбука гражданина» не имеет аналогов в Беларуси. Если интерактивная игра придется по вкусу молодым людям, этот формат используют и в других электоральных кампаниях.

# Выборы-2019 # общество # Елизавета Тенюта # Игорь Завалей # Фотофакт

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