Секретарь Совбеза России 10 сентября посетит Беларусь

Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совбеза нашей страны Станиславом Засем и примет участие в межведомственных белорусско-российских консультациях по безопасности, сообщает БелТА. Визит состоится в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами совбезов двух стран.