Прямой эфир

Секретарь Совбеза России 10 сентября посетит Беларусь

10 сентября 2019 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь 10 сентября посетит секретарь Совета безопасности России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь Совбеза России 10 сентября посетит Беларусь-1

Николай Патрушев встретится с государственным секретарем Совбеза нашей страны Станиславом Засем и примет участие в межведомственных белорусско-российских консультациях по безопасности, сообщает БелТА. Визит состоится в соответствии с планом сотрудничества между аппаратами совбезов двух стран.

# Беларусь-Россия # общество # Николай Патрушев # Станислав Зась # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В дни миллениума в Бресте родились 29 детей
10 сентября 2019 06:39

В дни миллениума в Бресте родились 29 детей

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев
10 сентября 2019 06:35

«Азбука гражданина». В Гомеле начали проект, в котором студенты попробуют себя в роли парламентариев

Навигация без границ. Мобильный гид для слабовидящих презентовали в Минске
09 сентября 2019 20:05

Навигация без границ. Мобильный гид для слабовидящих презентовали в Минске