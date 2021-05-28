Алена Дзиодзина: броситься бороться за то, что дорого, теми средствами, которые есть. В моем случае это психология

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Насчет терроризма. Задержанный самолет, с которого сняли Протасевича, стал причиной того, что у нас в студии не присутствует соавтор рубрики «Орден Иуды» Алена Дзиодзина. Она живет в Риге и не смогла вылететь, потому что Латвия закрыла авиационное движение. Сейчас мы пытаемся каким-то образом Алене помочь прилететь в Беларусь, но она прислала свое мнение на тему авторской журналистики.

Алена Дзиодзина, психолог (Латвия):

Как мне кажется, авторская журналистика начинается с того, что изначально человек определяется, на какую именно повестку он в дальнейшем планирует работать, от каких принципов лично он как журналист собирается отталкиваться. И что в этом всем процессе важно именно для него самого. Потому что мотивы могут быть очень разные. И журналистика за деньги принципиальным образом отличается от журналистики за идею.

Мой путь в журналистику не был запланирован. Я никогда не планировала туда идти со своим дипломом психолога-консультанта. Более того, я и психологией-то не планировала заниматься, потому как просто потеряла к этому интерес. Но, когда в прошлом году начались попытки дестабилизировать Беларусь, столкнуть лбами моих людей, испачкать и обесценить труд того, кто долгие годы вдохновлял меня, разве может неравнодушный человек оставаться в этот момент в стороне и не броситься бороться за то, что ему дорого? Теми средствами, методами, которые у него есть. В моем случае это оказалась психология.

Такая авторская журналистика не знает, как правильно. Потому что невозможно быть настоящим по канонам. А люди всегда ценили искренность. Следующий вопрос в том, совпадает ли эта вера и идеи самого журналиста с интересами общества и государства, где он живет и где разворачивает свою бурную деятельность. Ведь не секрет, что один грамотный журналист может заменить целую команду политических агитаторов. Именно поэтому, как мне кажется, важно, чтобы журналистикой в нашей стране занимались люди идеологически выверенные, которые видят вектор развития нашей страны именно так, как его видит государство.