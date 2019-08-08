Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор

Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы доплыть из Азии в Европу, ежегодно в летний Стамбул приезжают пловцы со всего мира. Беларусь не исключение. В 2019 году дистанция в 6,5 километров покорилась гомельчанке Татьяне Бобровой. Чем так привлекает «открытая вода» узнал Александр Добриян.

Разнообразить размеренный уклад офисной жизни Татьяна Боброва решила прошлой осенью. Определила выбор случайная статья о подготовке к заплыву длиной в 6,5 километров из Азии в Европу.

Татьяна Боброва, жительница Гомеля:

Тогда этот заплыв казался чем-то нереальным, недостижимым, какой-то несбыточной мечтой. Те люди, которые переплывают, казалось, что это какие-то мастера спорта, как минимум. Что они всю жизнь плавают такие большие дистанции, что я это не смогу.

Оставив сомнения, девушка приступила к тренировкам. До этого последний раз она занималась плаванием ещё в младшей школе. Полгода в бассейне пронеслись как один день.

И вот Стамбул, и Босфор во всей красе: один берег – Азия, а второй – уже Европа. Здесь сходятся холодные воды Мраморного и тёплые Чёрного морей.

Татьяна Боброва:

Особенность того заплыва – что есть два течения: встречное на финише и на старте и попутное, в которое необходимо всем попасть. Попутное быстрое, оно помогает и оно холоднее, сразу когда в него попадаешь, чувствуешь. Может быть, хорошо, что я в него не попала, потому что многие жаловались на переохлаждение. Они обращались в медпункт за помощью, кому-то замеряли температуру, у некоторых она была даже ниже 30 градусов.

Заплыв через Босфор один из самых популярных на планете. В этом году в нём приняло участие почти 2500 человек. При этом назвать это испытание прогулкой налегке не поворачивается язык.

Ежегодно сотни пловцов, несмотря на серьёзную подготовку, сходят с дистанции. Сигнал для спасателей – поднятая вверх плавательная шапочка.

Татьяна Боброва:

Наверное, в самом начале, когда увидела мужчину, который через 300 метров снял шапочку, замахал и решил прекратить участие. Но я решила, что нет. Я так быстро не сдамся.

Её результат – 1 час 13 минут. Для первого раза на открытой воде – достойный результат, останавливаться на котором гомельчанка не собирается. Татьяна Боброва:

Когда плыла, были мысли – всё, хватит, больше никаких стартов. А доплыла и уже хочется снова переплыть, но уже в полную силу, не переходя на брас, улучшив свое время. Хочется вернуться.