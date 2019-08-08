Из офиса – в воду. Белоруска рассказала, как переплыла пролив Босфор
Новости Беларуси. Межконтинентальный заплыв через Босфор – легендарный старт для любителей открытой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы доплыть из Азии в Европу, ежегодно в летний Стамбул приезжают пловцы со всего мира. Беларусь не исключение. В 2019 году дистанция в 6,5 километров покорилась гомельчанке Татьяне Бобровой.
Чем так привлекает «открытая вода» узнал Александр Добриян.
Разнообразить размеренный уклад офисной жизни Татьяна Боброва решила прошлой осенью. Определила выбор случайная статья о подготовке к заплыву длиной в 6,5 километров из Азии в Европу.
Татьяна Боброва, жительница Гомеля:
Тогда этот заплыв казался чем-то нереальным, недостижимым, какой-то несбыточной мечтой. Те люди, которые переплывают, казалось, что это какие-то мастера спорта, как минимум. Что они всю жизнь плавают такие большие дистанции, что я это не смогу.
Оставив сомнения, девушка приступила к тренировкам. До этого последний раз она занималась плаванием ещё в младшей школе. Полгода в бассейне пронеслись как один день.
И вот Стамбул, и Босфор во всей красе: один берег – Азия, а второй – уже Европа. Здесь сходятся холодные воды Мраморного и тёплые Чёрного морей.
Татьяна Боброва:
Особенность того заплыва – что есть два течения: встречное на финише и на старте и попутное, в которое необходимо всем попасть. Попутное быстрое, оно помогает и оно холоднее, сразу когда в него попадаешь, чувствуешь. Может быть, хорошо, что я в него не попала, потому что многие жаловались на переохлаждение. Они обращались в медпункт за помощью, кому-то замеряли температуру, у некоторых она была даже ниже 30 градусов.
Заплыв через Босфор один из самых популярных на планете. В этом году в нём приняло участие почти 2500 человек. При этом назвать это испытание прогулкой налегке не поворачивается язык.
Ежегодно сотни пловцов, несмотря на серьёзную подготовку, сходят с дистанции. Сигнал для спасателей – поднятая вверх плавательная шапочка.
Татьяна Боброва:
Наверное, в самом начале, когда увидела мужчину, который через 300 метров снял шапочку, замахал и решил прекратить участие. Но я решила, что нет. Я так быстро не сдамся.
Её результат – 1 час 13 минут. Для первого раза на открытой воде – достойный результат, останавливаться на котором гомельчанка не собирается.
Татьяна Боброва:
Когда плыла, были мысли – всё, хватит, больше никаких стартов. А доплыла и уже хочется снова переплыть, но уже в полную силу, не переходя на брас, улучшив свое время. Хочется вернуться.
Александр Добриян, СТВ:
Полгода напряжённой подготовки, работы над собой и как результат – медаль кросс-континентального пловца. За этим титулом в Стамбул приезжают тысячи людей со всего мира. И среди них всё больше белорусов. В 2019 году участие в заплыве приняли 68 наших соотечественников.