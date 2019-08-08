9 августа частично перекроют улицы в районе ДК МАЗ

Новости Беларуси. 9 августа в столице частично перекроют Центральную и Социалистическую улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Путь для автомобилистов закроют с 13 до 15 часов.
Новости Беларуси. 9 августа в столице частично перекроют Центральную и Социалистическую улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Путь для автомобилистов закроют с 13 до 15 часов.
9 августа на площадке у Дворца культуры МАЗ пройдет праздник в честь 75-летия завода. Старт торжества – в полдень. Заводчан поздравят популярные белорусские артисты. А завершится шоу праздничным салютом в 11 вечера. Вход бесплатный.