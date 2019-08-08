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В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?

08 августа 2019 17:28
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Новости Беларуси. Белого воробья заметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?-1

Необычный пернатый попал в объективы камер минчан на проспекте Победителей, в самом центре столицы недалеко от Дворца спорта.

В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?-4

Остальные птицы поначалу отнеслись к сородичу скептически, но очень быстро приняли в стаю. Как объяснили специалисты, это воробей-лейцист. У таких птичек меланин не попадает в крылья и они остаются белыми.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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