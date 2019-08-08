В Минске заметили белого воробья: что с ним не так?

Необычный пернатый попал в объективы камер минчан на проспекте Победителей, в самом центре столицы недалеко от Дворца спорта.

Остальные птицы поначалу отнеслись к сородичу скептически, но очень быстро приняли в стаю. Как объяснили специалисты, это воробей-лейцист. У таких птичек меланин не попадает в крылья и они остаются белыми.