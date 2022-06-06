Собираем ребёнка в летний лагерь. Что взять с собой и какие документы нужно подготовить?

Собрать ребенка в лагерь – тот еще квест. Особенно в том случае, если это происходит впервые. Список вещей часто превращается в перепись всего, что есть в дома. Чтобы облегчить вам жизнь на этапе сборов, мы подготовили некоторые рекомендации.
Собрать ребенка в лагерь – тот еще квест. Особенно в том случае, если это происходит впервые. Список вещей часто превращается в перепись всего, что есть в дома. Чтобы облегчить вам жизнь на этапе сборов, мы подготовили некоторые рекомендации.
Екатерина Филипович, участковый врач-педиатр 1-й городской детской поликлиники г. Минска:
Прежде всего одежды должно быть достаточно много. Одежда, конечно, должна быть из натуральных материалов, потому что хлопчатобумажные изделия, изготовленные из натуральных тканей, достаточно хорошо впитывают в себя пот.
Лучше всего использовать светлые тона. Одежда таких оттенков не так сильно нагревается по сравнению с темными. И помогает оперативно обнаружить непрошеных гостей.
Екатерина Филипович:
На светлой одежде мы всегда быстрее увидим клеща либо какую-то другую живность. Касаемо лекарственных препаратов, никаких лекарств мы с собой не даем. В каждом лагере есть медицинский пункт. Безусловно, есть детки, которые страдают какой-то хронической патологией. Тогда справочку мы им выдаем в ситуации, когда данное заболевание находится в ремиссии.
Обувь должна быть удобная, лучше всего взять 2-3 пары. Не забудьте про средства личной гигиены, головные уборы, а также на случай сильной жары прихватите солнцезащитные средства с максимальным SPF. Для оформления в лагерь нужна медицинская справка. Она выдается за три дня до того, как ребенок поедет на отдых.
Галина Шпадарук, врач-педиатр 1-й категории:
Ребенок должен быть осмотрен на кожные заразные заболевания. Какие сведения должны быть обязательно указаны в медицинской справке? Сведения о перенесенных ребенком заболеваниях, операциях, травмах, хронические заболевания. Если ребенок постоянно принимает какие-то лекарственные средства, это должно быть указано. Важный момент: если у ребенка с собой лекарственные средства, их нужно отдать сопровождающему вожатому либо медицинскому работнику.
А также прописывается информация о прививках. Проверьте готовность ребенка к отдыху – способен ли он слушаться вожатых, знакомиться с новыми ребятами, самостоятельно ухаживать за собой и соблюдать режим дня. Многие родители уже не в первый раз успешно проходят этот квест и готовы поделиться опытом.
Мария Дырлица, мама:
У нас богатый опыт, мы в лагере были уже четыре раза. Первый раз я собирала ребенка, а вот последний раз она полностью собиралась сама.
Мария Дырлица, дочь:
Самое основное – это вещи, много вещей. Зубная паста, зубная щетка. Книжка, настольная игра. Может, туфли, кроссовки и шлепанцы.
Мария Дырлица:
Очень важно не забывать о психологической подготовке ребенка: объяснить ему, что это разлука, возможно, ты будешь скучать какое-то время. Какую-то любимую игрушку дать с собой. Помимо одежды, обуви и игр – солнцезащитный крем, спрей от насекомых. И позаботиться о том, чтобы были сделаны все прививки.
Прививка от клещевого энцефалита не входит в число обязательных, но тоже имеет место быть.