На Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» погибли 334 человека

На Шри-Ланке число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном «Дитва», возросло до 334, еще более 200 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 850 тысяч жителей пострадало по всей стране. По данным Центра управления стихийными бедствиями, свои дома вынужденно покинули свыше 120 тысяч человек. Для них открыты 912 пунктов помощи, большинство – на базе школ. К ликвидации последствий привлечены тысячи полицейских, моряков и военных. Они доставляют продовольствие, расчищают дороги и помогают эвакуировать людей. При этом прогнозы синоптиков неутешительны. Они предупреждают, что шторм в ближайшие часы может усилиться.