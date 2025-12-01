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На Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» погибли 334 человека

01 декабря 2025 05:57
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На Шри-Ланке число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных циклоном «Дитва», возросло до 334, еще более 200 человек числятся пропавшими без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» погибли 334 человека-2

Всего более 850 тысяч жителей пострадало по всей стране. По данным Центра управления стихийными бедствиями, свои дома вынужденно покинули свыше 120 тысяч человек. Для них открыты 912 пунктов помощи, большинство – на базе школ. К ликвидации последствий привлечены тысячи полицейских, моряков и военных. Они доставляют продовольствие, расчищают дороги и помогают эвакуировать людей. При этом прогнозы синоптиков неутешительны. Они предупреждают, что шторм в ближайшие часы может усилиться.

# Шри-Ланка # Наводнение

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