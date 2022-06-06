В Полоцке появился мурал в честь 1160-летия города. Что он символизирует?

Новости Беларуси. Полоцк в 2022 году отмечает юбилей. Городу на берегах Западной Двины исполнилось 1 160 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый древний край нашей страны, который упоминается в «Повести временных лет». И хотя свой день рождения город уже отпраздновал, подарки он еще получает. Один их них – это мурал. Все подробности у Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эта многоэтажка по улице Иоанна Зодчего в Полоцке уже успела стать местной достопримечательностью. На фасаде дома № 4 появился мурал – изображение меча X века, найденного в Полоцке более 60 лет назад.

Само орудие находится в местном краеведческом музее. А его увеличенная копия теперь украшает дом. Меч обвивают цветы и растения, как будто цепочки ДНК. Здесь символично все: корни, оплетающие меч, говорят о том, что полочане мирные и чтят свою историю. Сюда же вплетены и лики Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Всеслава Чародея. Яркая поросль зеленого цвета говорит о том, что корни живы и они дают новую жизнь.

Светлана Валюшкина, заместитель председателя Полоцкого райисполкома:

Работа над эскизом проекта шла напряженно, потому что нужно было согласовать каждую деталь, сохраняя историческую правду. В Год исторической памяти это особенно важно. Неслучайно в создании эскиза использовались краеведческие материалы и даже изображение меча, который символизирует окончание войны.

Примечательно, что новостройки стоят на территории археологической зоны историко-культурной ценности – Заполотский посад. А еще буквально через дорогу находится памятник Иоану Зодчему, чьим именем названа улица. В честь выдающегося представителя полоцкой архитектурной школы ХІІ века, автора Спасо-Преображенской церкви, признанного шедевром восточноевропейского зодчества.