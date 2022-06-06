Что будет, если не отключать горячую воду летом? Рассказали в «Минсккоммунтеплосети»

Май и лето в Минске неразрывно связаны с отключением горячей воды. В это время жители даже самых современных домов превращаются в тех, кто греет по полчаса воду и разливает ее по тазикам. Почему так происходит в эпоху прогресса и что будет, если не отключать? К слову, количество дней без блага цивилизации с 2022 года сократилось.

Светлана Тимошкина, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики – начальник отдела энергетики и чрезвычайных ситуаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства:

13 дней с 2021 года – это максимальный период. Возможно и меньше. В городах этот период – примерно 10 дней. Опять же, зависит от того, в каком состоянии тепловые сети.

Идеального в мире не существует, это относится и к процессу отопления. В течение всего сезона, когда батареи греют наш воздух, происходят небольшие сбои и нарушения, которые автоматически фиксируются, далее анализируются специалистами и входят в план-график 13-дневных ремонтных работ летом.

Светлана Тимошкина:

Для того чтобы приступить к этом работам, нужно опорожнить систему, то есть сначала снизить температуру теплоносителя, снизить давление, потом освободить от воды. И только потом можно приступить к работе на тепловых сетях. И потом этот процесс опять в обратном порядке. Тоже занимает время.

Во время испытаний специалисты проверяют систему давлением в 16 атмосфер. Для сравнения, в кране на кухне 6 атмосфер. И в общем в квартире используется давления в 6-6,5 атмосфер. Разница в более чем два раз нужна для того, чтобы быть уверенными в надежности систем и исключить поломки зимой. Иначе жильцы останутся на некоторое время без горячей воды в разгар мороза и вьюги.

Дмитрий Васюкевич, заместитель главного инженера по эксплуатации ГП «Минсккоммунтеплость»:

Гидравлические испытания, проведенные за этот период, порядка 10-12 повреждений мы уже выявили за прошедший месяц. Условно с 16 мая. Причина не только в старении естественном, но также есть где-то и грунтовые воды, если транзитные трубопроводы по жилому дому проходят, там смежные коммуникации могут течь: водопровод, канализации. Попадает влага на стальную трубу, и она начинает коррозировать. Коррозировать – это значит, что слой за слоем металла разрушается, под повышением температуры либо избыточным давлением металл расширяется – происходит повреждение в этих местах.