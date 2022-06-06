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Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады

06 июня 2022 08:26
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Новости Беларуси. На день погрузиться в жизнь партизанской бригады. В Ивановском районе с максимальной достоверностью восстановили стоянку пинского штаба – всего порядка 15 локаций, от бытовых, где партизаны жили, до военизированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в этот уикенд гостями мемориального комплекса «Карасино» стали сотни семей с детьми.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-1

Самый юг Беларуси – в считаных километрах от современной границы с Украиной. Леса возле деревни Мохро в 1940-е стали домом для более чем тысячи несломленных. Еще в 1942 году местные партизаны захватили первый вражеский поезд. Началась большая история белорусского народного сопротивления времен Великой Отечественной войны.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-4

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета:
Исторически боевой путь Пинской партизанской бригады еще мало освещен. Почему? Когда я изучал списки боевых потерь бригады, 80 % боевых потерь – это потери, которые отряды понесли в боях с бандеровцами, украинскими националистами. И, наверное, поэтому во времена Советского Союза не было большой освещенности по этой теме.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-7

Солдатская каша, выставка современного вооружения, привал у партизанского костра – сбор в урочище Карасино в начале июня станет ежегодной датой. Традицию символично заложили в Год исторической памяти.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-10

Интересно ребенку, очень интересно, и мы стараемся объяснить, что это война, что это было, что тут погибло много наших дедушек, бабушек.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-13

Очень понравилось. Я считаю, что для нашего поколения это полезно. И продолжать в том же духе.

Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады-16

Идея восстановить штаб Пинской партизанской бригады появилась у местных школьников еще в 2012 году, а в 2021-м благодаря поддержке районных властей удалось завершить реконструкцию 15 тематических локаций.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кунаховец # Фотофакт

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