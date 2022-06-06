Эти леса в 40-е для многих стали домом. Белорусы смогли на день погрузиться в жизнь партизанской бригады

Новости Беларуси. На день погрузиться в жизнь партизанской бригады. В Ивановском районе с максимальной достоверностью восстановили стоянку пинского штаба – всего порядка 15 локаций, от бытовых, где партизаны жили, до военизированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в этот уикенд гостями мемориального комплекса «Карасино» стали сотни семей с детьми.

Самый юг Беларуси – в считаных километрах от современной границы с Украиной. Леса возле деревни Мохро в 1940-е стали домом для более чем тысячи несломленных. Еще в 1942 году местные партизаны захватили первый вражеский поезд. Началась большая история белорусского народного сопротивления времен Великой Отечественной войны.

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельсовета:

Исторически боевой путь Пинской партизанской бригады еще мало освещен. Почему? Когда я изучал списки боевых потерь бригады, 80 % боевых потерь – это потери, которые отряды понесли в боях с бандеровцами, украинскими националистами. И, наверное, поэтому во времена Советского Союза не было большой освещенности по этой теме.

Солдатская каша, выставка современного вооружения, привал у партизанского костра – сбор в урочище Карасино в начале июня станет ежегодной датой. Традицию символично заложили в Год исторической памяти.

Интересно ребенку, очень интересно, и мы стараемся объяснить, что это война, что это было, что тут погибло много наших дедушек, бабушек.

Очень понравилось. Я считаю, что для нашего поколения это полезно. И продолжать в том же духе.