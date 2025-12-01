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До начала второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остаётся меньше месяца

01 декабря 2025 06:09
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Ключевое событие политического календаря страны. До начала второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается меньше месяца. Подготовка к важнейшему политическому мероприятию года идет полным ходом, а интерес общества к нему как никогда высок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остаётся меньше месяца-2

В обновленном конституционном статусе собранию предстоит освоить новые методы работы. ВНС – это инструмент демократии, позволяющий гражданам напрямую участвовать в управлении государством. На заседании будет заслушано ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту, утверждена Программа социально-экономического развития страны до 2030 года, а также рассмотрены кадровые вопросы.

В преддверии важнейшего события в центре BELEXPO в Минске откроется выставка достижений «Моя Беларусь». Экспозиция будет работать около двух месяцев, включая зимние школьные каникулы, чтобы как можно больше белорусов смогли познакомиться с результатами труда отечественных специалистов.

# Всебелорусское народное собрание

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