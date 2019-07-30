Собираем первоклассника в школу. Во сколько обойдётся школьная форма?
Новости Беларуси. Собрать ребёнка в школу – это всегда непросто, а если сын или дочка идут первый раз в первый класс, то сложность ситуации возрастает многократно.
Чтобы помочь родителям справиться с этой задачей, СТВ запускает новую рубрику, которая будет посвящена выбору подходящей одежды и покупки всего, что может понадобиться в школе.
Выбираем одежду школьнице с ведущей СТВ Александрой Каштановой
Константин Крыницкий, первоклассник:
Мне ещё нравится вот такой пиджак: красивый, чёрный – модный цвет, тоненький. Под него подошёл бы белый галстук, чёрный галстук.
Для продюсера и мамы Юлии Крыницкой это 1 сентября – особенное. Сын Костя идёт первый раз в первый класс. Оттого костюм выбирают с иголочки.
Юлия Крыницкая, продюсер дирекции специальных проектов СТВ:
Остановились на клетке, очень хороший состав, для детей важно, чтобы не была 100-процентная синтетика, вискоза или шерсть, это и для здоровья полезнее, ребёнок бегает, потеет, это всё-таки мальчики, они непоседы.
Костя оценил васильковую «двойку» и английский стиль. К слову, нашивки в виде фамильных гербов, замшевые налокотники сейчас в тренде. Белорусские производители постарались сделать форму стильной и оригинальной, чтобы учёба была в радость!
Татьяна Уманец:
Костюм для повседневной носки для мальчиков, состав из хлопка, выглядит оригинально, отделка – клетка, подкладка также нескучная.
Юлия Крыницкая:
Удобный образ на каждый день, потому что это рубашка-обманка с жакетом. Это и детям проще переодеваться, с учётом того, что это первый класс и будет продлёнка.
От моды перейдём к расценкам. Блуза и сарафан обойдутся родителям в сумму от 70 до 120 рублей, за двойку с сорочкой можно отдать от 105 до 200 рублей, тройка будет дороже на 25 и 50 рублей.