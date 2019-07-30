Выбираем одежду школьнице с ведущей СТВ Александрой Каштановой

Перфорированные воротнички из кожи, жемчуг и съёмные манжеты. В этом году белорусские производители подготовили для девочек около 200 новых моделей.

Александра Каштанова, ведущая СТВ:

Так случалось, что утром я была чистая, опрятная, а вечером, когда приходила домой, коленки все были порваны, на пиджаке были какие-то кляксы, мел. И мама каждый день покупала мне новые колготки. Время прошло, и Александра Каштанова прочувствовала головную боль родителей. В дочке узнаёт себя. Глаз падает на одно и то же. Выбирают классику с изюминкой, оживляют деловой гардероб украшениями и цветными водолазками.

Но у нового поколения свои проблемы. Александра Каштанова:

Часто в классе встречаются одинаковые наряды. И девочки утром созваниваются или же мамы, чтобы не было повторов.





Стефания Каштанова, ученица 3-го класса:

Я люблю одевать юбку и блузочку с камнями золотыми, заколки с прядями. К 3-му классу модница нашла пышную юбку с кружевной блузой для особых случаев. Приглянулся и стиль ретро с воротником «от бабушки», а также клетка и сарафаны на широких лямках с молниями.

Татьяна Уманец, заместитель заведующего секцией «Товары для детей»:

Удлинённый жилет, можно использовать его вместе с брюками и блузой. Бомбер – тоже очень модно.

Константин Крыницкий, первоклассник:

Мне ещё нравится вот такой пиджак: красивый, чёрный – модный цвет, тоненький. Под него подошёл бы белый галстук, чёрный галстук. Для продюсера и мамы Юлии Крыницкой это 1 сентября – особенное. Сын Костя идёт первый раз в первый класс. Оттого костюм выбирают с иголочки.

Юлия Крыницкая, продюсер дирекции специальных проектов СТВ:

Остановились на клетке, очень хороший состав, для детей важно, чтобы не была 100-процентная синтетика, вискоза или шерсть, это и для здоровья полезнее, ребёнок бегает, потеет, это всё-таки мальчики, они непоседы. Костя оценил васильковую «двойку» и английский стиль. К слову, нашивки в виде фамильных гербов, замшевые налокотники сейчас в тренде. Белорусские производители постарались сделать форму стильной и оригинальной, чтобы учёба была в радость!

Татьяна Уманец:

Костюм для повседневной носки для мальчиков, состав из хлопка, выглядит оригинально, отделка – клетка, подкладка также нескучная. Юлия Крыницкая:

Удобный образ на каждый день, потому что это рубашка-обманка с жакетом. Это и детям проще переодеваться, с учётом того, что это первый класс и будет продлёнка.