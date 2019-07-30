Найти работу в пару кликов. В Минске открывается электронная ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Найти работу не выходя из дома. Электронная ярмарка вакансий открывается 30 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Услугой могут воспользоваться все жители страны. В течение двух дней с 10.00 до 12.00 можно задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на уже реальное собеседование. Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест.