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Найти работу в пару кликов. В Минске открывается электронная ярмарка вакансий

30 июля 2019 07:34
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Новости Беларуси. Найти работу не выходя из дома. Электронная ярмарка вакансий открывается 30 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Найти работу в пару кликов. В Минске открывается электронная ярмарка вакансий-1

Услугой могут воспользоваться все жители страны. В течение двух дней с 10.00 до 12.00 можно задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на уже реальное собеседование. Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест.

Найти работу в пару кликов. В Минске открывается электронная ярмарка вакансий-4

Такой онлайн-формат белорусам не в новинку. Электронная ярмарка вакансий пройдёт четвёртый раз.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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