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В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой

30 июля 2019 07:53
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Новости Беларуси. Школа с приставкой «супер». В Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка готовят к открытию самое крупное учебное заведение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой-1

Проект уникальный: в Беларуси подобных всего два. Четырёхэтажное здание с современной начинкой: два бассейна, тренажёрные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты, а сами классы строят по типу университетских аудиторий.

В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой-4

Уже практически готовы теннисные корты, беговые дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием.

В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой-7

Михаил Борис, житель Гродно:
Я очень жду, когда эта школа достроится. Я хочу в ней уже учиться с друзьями своими. Мне совсем рядом нужно будет ходить.

В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой-10

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
Эта школа действительно долгожданная, потому что порядка 2,5 тысяч ребят уезжало из микрорайона в другие учреждения образования города. А теперь будет возможность шаговой доступности в своём родном микрорайоне.

В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой-13

Первый звонок прозвенит в новой школе уже через месяц, в День знаний. Кстати, желающих пойти в первый класс уже 350 человек.

# Школы в Беларуси # общество # Михаил Борис # Андрей Семанчик # Фотофакт

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