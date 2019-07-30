В Гродно откроют школу с теннисными кортами, двумя бассейнами и тренажёркой

Новости Беларуси. Школа с приставкой «супер». В Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка готовят к открытию самое крупное учебное заведение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Школа с приставкой «супер». В Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка готовят к открытию самое крупное учебное заведение в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект уникальный: в Беларуси подобных всего два. Четырёхэтажное здание с современной начинкой: два бассейна, тренажёрные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты, а сами классы строят по типу университетских аудиторий.
Уже практически готовы теннисные корты, беговые дорожки и футбольное поле с искусственным покрытием.
Михаил Борис, житель Гродно:
Я очень жду, когда эта школа достроится. Я хочу в ней уже учиться с друзьями своими. Мне совсем рядом нужно будет ходить.
Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:
Эта школа действительно долгожданная, потому что порядка 2,5 тысяч ребят уезжало из микрорайона в другие учреждения образования города. А теперь будет возможность шаговой доступности в своём родном микрорайоне.
Первый звонок прозвенит в новой школе уже через месяц, в День знаний. Кстати, желающих пойти в первый класс уже 350 человек.