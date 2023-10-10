80 лет со дня освобождения Добруша от фашистской оккупации. Рассказываем о боевых подвигах района

Новости Беларуси. Перезахоронение солдат, минута молчания и мемориальная капсула. 10 октября Добруш отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Анна Корольчук об исторической памяти и боевой славе района.

Александр Старотиторов – сын и внук фронтовиков. Проникшись рассказами о войне с детства, он научился ценить солдатскую жертву во имя мира на земле. Уверен, эстафета памяти не должна прерываться.

Александр Старотиторов, председатель Добрушской районной ветеранской организации:

У нас восемь Героев Советского Союза, земляки. Два генерала – Власенко и Терешков, два полковника – Каленик и Толкачев. Многие участники штурма Берлина, многие освобождали Гомельщину. Именно ему выпала почетная миссия – принять 30 сентября Знамя Победы в Ветке, чтобы сегодня, 10 октября, его торжественно пронесли по улицам Добруша. Почтить память своих героев приехали жители со всех уголков района. Митинг прошел у мемориального комплекса на набережной.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Добрушском районе находится 48 захоронений, в которых покоятся 2,5 тысячи павших воинов и мирных жителей. В память о бесценной жертве с каждого из них собрали по горсти земли, чтобы наполнить эту капсулу. Она будет храниться в храме Святителя Николая Чудотворца в Добруше. Вечный покой обрели не все защитники Родины. Сложно сказать, сколько еще солдат так и остались лежать в земле прямо на месте своей гибели. Поэтому в регионе продолжается поисковая работа.

Антон Лаврентьев, военный комиссар Добрушского и Ветковского районов:

Летом текущего года проводились мероприятия поисковых полевых работ на административной территории Добрушского района вблизи деревни Марьино личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона и членов поискового отряда «Нiколi не забудзем». Были извлечены останки трех погибших военнослужащих Красной армии и медальон.

Содержимое медальона помогло установить личность одного из воинов. Им оказался 20-летний житель Вологодской области Николай Калабин. Его вместе с двумя боевыми товарищами сегодня перезахоронили в братской могиле в Марьино. Деревни, за оборону которой в 41-м году и сражались красноармейцы. Раскопки в этой местности продолжатся.

Николай Басенков, председатель Гомельского областного поискового общественного объединения «Нiколi не забудзем»:

Территория, чтобы нам обследовать на данный момент, представляет собой что: 4 километра длиной и 2 километра шириной. Вот эту территорию нам надо отработать. Вы хотите сказать, что там больше не будет бойцов? Я вам это не гарантирую.