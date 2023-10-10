Уборка капусты стартовала в Витебском районе

Новости Беларуси. Без потерь и качественно. В Витебском районе стартовала уборка капусты. На площадях кооператива «Ольговское» за несколько дней собрано около 100 тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйство несколько десятилетий специализируется на выращивании овощей. Уже собран урожай свеклы. Под капусту в этом году отвели 10 гектаров. Выращивают три сорта голландской селекции. К концу месяца планируют собрать более 500 тонн. В помощь аграриям – молодежный трудовой десант.

Ольга Яковлева, главный агроном СПК «Ольговское»:

Как вы видите, капуста выросла хорошая, достойная, красивые кочаны, хорошего качества. Думаю, что урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Здесь по скороспелости два сорта: среднепоздний и поздний – для длительного хранения.

Алла Прохорова, заведующая складом СПК «Ольговское»:

Температурное хранение капусты от 0 до +2 градусов, влажность хранения – 90-98 %. Срок хранения капусты при таком режиме до 9 месяцев.