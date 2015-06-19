Собака попала в Книгу рекордов Гиннеса, пробежав на передних лапах 5 метров за 2 секунды

Новости США. Пробежать 5 метров за 2 секунды и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Казалось бы фантастика, а нет, если речь идет о собаке из Калифорнии. Она преодолела это расстояние на передних лапах. Причем, по словам хозяйки, для Конжо это привычный способ передвижения, который она освоила, еще будучи щенком.

Эксперты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый рекорд в конце 2014 года, в издание оно было занесено только сейчас. Предыдущее достижение принадлежало шпицу по кличке Джиф, который преодолел пять метров почти за 8 секунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.