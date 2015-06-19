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Витебские спасатели провели учения на объектах «Славянского базара»

19 июня 2015 08:01
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Новости Беларуси. Пожар, наводнение и эвакуация зрителей. Летний амфитеатр в Витебске испытали на прочность. В преддверии «Славянского базара» спасатели провели учения на главной фестивальной площадке города. К счастью, ни одного серьезного ЧП за историю творческого форума не возникало.

Александр Ярмош, исполняющий обязанности начальника Витебского областного управления МЧС:
Основной акцент отводится подготовке объектов в городе Витебске. И мы в рамках подготовки этих объектов отрабатываем все те здания, сооружения. Это 32 таких мероприятия. То есть тактико-специальные учения, тактико-специальные занятия, одно из которых мы сегодня проводим здесь, на Летнем амфитеатре.

Напомним, до старта 24-го по счету фестиваля искусств остается несколько недель. К приёму десятков тысяч гостей в северной столице Беларуси готовы: праздничная программа порадует изобилием, билеты на концерты уже продаются. Музыкальный форум стартует 9 и продлится до 13 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Славянский базар в Витебске 2015 # Александр Ярмош

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