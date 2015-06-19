Беларусь в 2015 году потратила более Br1 млрд на оказание помощи мигрантам

Новости Беларуси. ООН заявляет о крупнейшем переселении в мире. Бегством от войн и нищеты сейчас спасаются рекордные 60 млн. людей. Пересекают мигранты и границы Беларуси. В частности, до сих пор не уменьшается поток граждан Украины в нашу страну. По последним данным, новый дом здесь обрели уже свыше ста тысяч человек. Причем статус беженца хотят получить не только представители воюющих Донецкой и Луганской областей, но и жители других регионов Украины.

В 2015 году Беларусь уже потратила более миллиарда рублей на оказание помощи мигрантам.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, Беларусь готова и дальше поддерживать переселенцев. Добавим, всего на данный момент статус беженца в республике предоставлен почти тысяче иностранцев, еще практически столько же получили дополнительную защиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.