Неприхотливы в уходе. Какие комнатные растения можно завести дома?

Зачастую растения становятся полноценными жильцами наших квартир. Красивому цветку под силу украсить даже самый минималистический интерьер и подарить уют дому. Однако мало кто задумывался, какую пользу комнатные растения могут принести нашему эмоциональному состоянию и даже здоровью. А офисная зелень и вовсе сделает рабочий день продуктивнее.

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт:

Растения благоприятно влияют на психоэмоциональный фон человека, потому что зеленый цвет способствует более глубокому расслаблению. Если есть цветы в офисе, то уход за цветами – это тоже способ отвлечься от повседневной работы. Особенно, если работа проходит за компьютером, потому что смена деятельности – лучший отдых. Также существует мнение, что наличие комнатных растений в офисе способствует более благоприятной атмосфере, потому что зеленый цвет снижает конфликты и напряжение. Можно разукрасить интерьер более яркими цветами в период осени, потому что именно этот период характеризуется сниженным настроением, так как световой день уменьшается, природа засыпает. Организм более подвержен депрессивному состоянию, чем в другое время года.

В закрытых помещениях накапливается большое количество углекислого газа и пыли. Растения способны убирать токсины и даже увлажнять воздух. Мы подобрали для вас несколько вариантов полезных комнатных цветов, которые неприхотливы в уходе.

Анастасия Кордовская, флорист:

Каланхое – очень неприхотливый цветочек, который вас будет долгое время радовать своим цветением, при этом это также является лекарственным растением. Его очень часто используют при бронхиальных астмах, заболеваниях горла. Также бегония – всеми любимый цветок. Очень яркий, имеет большую разновидность соцветий, красиво цветет на окошке, долгое время радует своим цветением. Толстянка, или денежное дерево, принесет денежку в ваш дом. Абсолютно неприхотливый цветочек. Я рекомендую ставить его в зоне, недоступной деткам и домашним питомцам, так как при укусе он выделяет вредные вещества. Всеми любимый спатифиллюм неприхотливый, своего хозяина будет радовать красивой стрелочкой и белым цветочком. Его еще в народе называют «женское счастье», рекомендую его приобрести одиноким девушкам.

Большинство успешных компаний уже давно включают комнатные цветы в проект рабочих мест. Правильные растения улучшают концентрацию внимания, насыщают воздух кислородом и поддерживают хорошую атмосферу в замкнутых пространствах. Офисное озеленение – это не просто тренд, а отличная возможность поддержать свой организм.