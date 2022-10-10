Неприхотливы в уходе. Какие комнатные растения можно завести дома?
Зачастую растения становятся полноценными жильцами наших квартир. Красивому цветку под силу украсить даже самый минималистический интерьер и подарить уют дому. Однако мало кто задумывался, какую пользу комнатные растения могут принести нашему эмоциональному состоянию и даже здоровью. А офисная зелень и вовсе сделает рабочий день продуктивнее.
Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт:
Растения благоприятно влияют на психоэмоциональный фон человека, потому что зеленый цвет способствует более глубокому расслаблению. Если есть цветы в офисе, то уход за цветами – это тоже способ отвлечься от повседневной работы. Особенно, если работа проходит за компьютером, потому что смена деятельности – лучший отдых. Также существует мнение, что наличие комнатных растений в офисе способствует более благоприятной атмосфере, потому что зеленый цвет снижает конфликты и напряжение. Можно разукрасить интерьер более яркими цветами в период осени, потому что именно этот период характеризуется сниженным настроением, так как световой день уменьшается, природа засыпает. Организм более подвержен депрессивному состоянию, чем в другое время года.
В закрытых помещениях накапливается большое количество углекислого газа и пыли. Растения способны убирать токсины и даже увлажнять воздух. Мы подобрали для вас несколько вариантов полезных комнатных цветов, которые неприхотливы в уходе.
Анастасия Кордовская, флорист:
Каланхое – очень неприхотливый цветочек, который вас будет долгое время радовать своим цветением, при этом это также является лекарственным растением. Его очень часто используют при бронхиальных астмах, заболеваниях горла. Также бегония – всеми любимый цветок. Очень яркий, имеет большую разновидность соцветий, красиво цветет на окошке, долгое время радует своим цветением. Толстянка, или денежное дерево, принесет денежку в ваш дом. Абсолютно неприхотливый цветочек. Я рекомендую ставить его в зоне, недоступной деткам и домашним питомцам, так как при укусе он выделяет вредные вещества. Всеми любимый спатифиллюм неприхотливый, своего хозяина будет радовать красивой стрелочкой и белым цветочком. Его еще в народе называют «женское счастье», рекомендую его приобрести одиноким девушкам.
Большинство успешных компаний уже давно включают комнатные цветы в проект рабочих мест. Правильные растения улучшают концентрацию внимания, насыщают воздух кислородом и поддерживают хорошую атмосферу в замкнутых пространствах. Офисное озеленение – это не просто тренд, а отличная возможность поддержать свой организм.
Анастасия Кордовская:
Замиокулькас, второе название этого цветка –долларовое дерево. По каким-то легендам оно приносит финансовую стабильность на ваше рабочее место, в ваш офис. Еще одно очень полезное растение – хлорофитум. Это тот цветок, который обогащает комнату кислородом, поглощает вредный углекислый газ. Обязательно используйте это растение возле техники, то есть компьютеров, телевизоров. Также прекрасным дополнением на ваше рабочее место может быть сансевиерия, или щучий хвост, тещин язык. Название растение получило от своих острых зеленых листьев. Неприхотливое растение, которое требует минимального полива. Может находиться в офисах в самых теневых и экстремальных условиях. Идеально подходит для офисных работников, если вдруг они забывают за ним ухаживать. Так же, как и кактусы, которые требуют минимального полива, ухода, но при этом всегда будут радовать ваше рабочее место.