«Это менталитет наших людей». Почему минчане не хотят ставить свои автомобили в паркинги?

Новости Беларуси. Проблема с нехваткой парковочных мест в столице не новая: в центре во многих местах уже запрещено оставлять автомобиль, а в спальных районах излюбленные места водителей – зеленые зоны и тротуары, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Если верить различным источникам, то по показателю автомобилизации Минск уже даже обогнал Москву. В среднем у нас насчитывается 500 авто на 1 000 жителей. Город все чаще останавливается в пробках, стоянки заняты, дворы заполнены машинами. Но самое интересное, что с точки зрения простой геометрии, в Минске проблем с машиноместами нет. Проблема в том, что всем нужны именно хорошие места, минимизирующие перемещение и экономящие деньги. О том, как решаются проблемы с парковками сегодня и почему столичные дворы никогда не избавятся от машин, поговорим с начальником отдела ГАИ Фрунзенского района Минска Андреем Шукановым. Сергей Шуманский, ведущий:

Мы сейчас находимся на том злополучном месте, которое у нас было в сюжете. Ольшевского, 47 – этот проблемный дом, точнее отсутствие в нем как такового двора. Соответственно, отсутствие паковочных мест. Я так понимаю, что эти полусферы стали камнем преткновения для жителей этого дома.

Андрей Шуканов, начальник ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Да, такая проблема дворов существует, что нет мест для остановки транспорта. Некоторые жильцы хотят длительное время хранить свое имущество в виде автомобиля во дворах. Дома старой постройки, естественно, дворовая территория не предназначена для хранения транспорта во дворах. У нас и так осложнена эта дорожная обстановка именно во дворах за счет припаркованного транспорта. Большое количество, почти каждая семья имеет свой транспорт, иногда и не один. Это создает и опасные ситуации. Дети играют и выходят на проезжую часть из-за припаркованы автомобилей. Инвалидам-колясочникам тяжело проехать, потому что припаркованных автомобилей. С этим есть проблема, потому что граждане наши, приобретая автомобиль, не думают, где будут его хранить. Считают, что двор – это прекрасное место для хранения. Некоторые хотят поближе к своему подъезду подъехать, что является нарушением ПДД. Раньше, когда водитель покупал себе автомобиль, он прежде всего думал, где он его будет хранить. Не каждый решался оставить его во дворе, потому что это было небезопасно, его могли и повредить. Сейчас люди, которые покупают новые автомобили, страхуют и считают, что они от всего этого застрахованы. По расчетам администрации района, стоянки, предназначенные для хранения автомобилей, заполнены только на 40 %. И все стоянки, которые были ранее, постепенно превращаются в площадки для обучения вождению. Некоторые стоянки организуются для продажи автомобилей. Так называемые магазины для продажи. Все потому, что жильцы наши хотят хранить свой автомобиль у себя под окном. Сергей Шуманский:

То есть получается, что автомобилей стало больше со временем, а куда они все пропали, если их нет на стоянках?

Андрей Шуканов:

Они все перекочевали в наши дворы. Сергей Шуманский:

И вонзила та самая проблема, что во дворах нет места. Андрей Шуканов:

Да. Даже взять этот небольшой дом на Ольшевского, пожалуйста, рядом стоянки-парковки Пушкина, 61, которая также была действующая, но в связи с тем, что жильцы перестали туда ставить автомобили, она постепенно перешла в территорию для бизнеса. Шиномонтаж, продажа автомобилей. Потому что наши жильцы ставят, считают, что бесплатно. Сергей Шуманский:

Там машины еще стоят на тротуаре, а здесь уже поставили полусферы. Это с чем связано? Андрей Шуканов:

Сплошной вереницей стояли машины. И хотя ГАИ эвакуировала, потому что ГАИ всегда должна учитывать интересы как водителей, так и пешеходов, велосипедистов, людей на моноколесах, на электросамокатах. Проблемы и с уборкой тротуаров. Все мы хотим двигаться по тротуару безопасно. Если своевременно не смогли убрать из-за стоящего транспорта, значит возникают проблемы при движении пешеходов. Весь такой транспорт, который попадает в поле зрения ГАИ, все водители привлекаются к административной ответственности, транспортные средства эвакуируются. Как можно решить проблему парковок во дворах? Сергей Шуманский:

По вашему мнению, как может решиться проблема парковок во дворах, возле дворов, на выездах? Как ее можно решить? Принудительно? Каким-то административным ресурсом? Или просто нужно менять отношение и менталитет людей?

Андрей Шуканов:

Я думаю, что это менталитет наших людей. Некоторые считают, почему я должен платить за охрану своего автомобиля. Большинство людей, которых мы привлекаем к административной ответственности, высказывают, что посмотрите, сколько стоит охрана автостоянки. Конечно, для некоторых, может, это и большая сумма, которая за два года может превысить саму стоимость автомобиля. Мое мнение, стоянки должны быть более доступны, тогда, может быть, наше общество как-то и сдвинется в эту сторону, чтобы ставить свои автомобили, обеспечивать его сохранность на таких автостоянках. Сергей Шуманский:

В случае ДТП или касания друг друга они вызывают вас. Вам приходится разбираться с последствиями этих неправильных парковок. Андрей Шуканов:

Конечно, никто не будет освобожден от административной ответсвенности, если произошло ДТП. Просто надо рассматривать тот момент, что да, человек нарушил, совершил наезд на припаркованный автомобиль, это административная ответственность, второе правонарушение – это тот, кто пострадал, он будет привлечен за нарушение правил остановки и стоянки. Хотелось бы напомнить водителям, что административная ответственность у нас предусмотрена для водителей легковых транспортных средств. Если он первый раз нарушил и признает свою вину, то будет предупреждение. Если же совершил повторно, то будет штраф одна базовая величина. Есть ли в новых районах проблема с парковками?

Сергей Шуманский:

Такие проблемы именно с парковками дворовыми в старых застройках или в новостройках тоже есть? Или в новостройках это более актуальная проблема? Андрей Шуканов:

В новостройках, наверное, менее актуальна, потому что когда строится здание, уже большее количество парковочных мест обустраивается вокруг дома, строится паркинг. Естественно, если паркинг построен, если взять улицу Неманскую, паркинг построен, но загруженность его 20 %. Даже посмотрите на улице Кунцевщина, у нас построен паркинг за Green. Что вы думаете? Вся улица, которая идет за Green, весь проезд вдоль домов будет заставлен транспортом. А в паркинг никто не поедет. Это менталитет наших граждан, которые хотят поближе к дому, вдруг затора дождь, надо будет идти по лужам до своего автомобиля. Паркинг бесплатный, вот вам и простой пример, где бесплатно, а наши владельцы машин хотят, чтобы это было парковочное место им возле дома. При проектировании дворов учитывается количество квартир, учитывается количество парковочных мест. Исходя из этого и строится дворовая территория. В старых постройках, как и здесь на Ольшевского, отсутствует такая возможность. Вполне возможно, что здесь даже и конструктивно невозможно сделать такую проезжую часть, как у соседних домов. Иначе затрагивается тротуар, а это интересы наших пешеходов и велосипедистов. Про это надо тоже помнить. Как можно решить проблему жильцов дома на Ольшевского? Сергей Шуманский:

Как вы видите здесь решение по этому дому и ситуации? Какое решение для города может быть? Андрей Шуканов:

По городу – обеспечить доступность автостоянок. Может, частичное финансирование из бюджета этих стоянок. Сергей Шуманский:

То есть сделать их в буквальном смысле бесплатными.

Андрей Шуканов:

Не бесплатными, потому что тот, кто осуществляет охрану, зарплата же должна идти. Сергей Шуманский:

Дело все-таки в том, что людям надо поближе и поудобнее. Андрей Шуканов:

Под всех мы не можем подстроиться. Минск расширяется, строится, новые микрорайоны, много приезжих, которые тоже на своем транспорте, им тоже хочется разместиться где-то поближе. Просто все забыли, что существуют автостоянки. Вот если подойти к каждому владельцу в доме и спросить, где ближайшая автостоянка, я сомневаюсь, что кто-то сможет правильно ответить. Все уже забыли, что такое автостоянка. Сергей Шуманский:

А что касается этого дома, какое здесь может быть решение?