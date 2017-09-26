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Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения

26 сентября 2017 14:32
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Новости Беларуси. Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения-1

Со 2 по 6 октября правоохранители области будут проверять условия хранения оружия, находящегося на руках у населения. А заодно проинспектируют – нет ли незарегистрированного ружья, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель акции – предупреждение и сдерживание правонарушений в сфере оборота оружия.

Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения-4

Вместе с тем, милиция просит сообщать о фактах незаконного хранения оружия, а также информировать о подозрительных предметах в общественных местах – на номер 102.

# Оружие и боеприпасы # общество # Фотофакт

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