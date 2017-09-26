Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения

Новости Беларуси. Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» пройдет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Со 2 по 6 октября правоохранители области будут проверять условия хранения оружия, находящегося на руках у населения. А заодно проинспектируют – нет ли незарегистрированного ружья, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель акции – предупреждение и сдерживание правонарушений в сфере оборота оружия.
Вместе с тем, милиция просит сообщать о фактах незаконного хранения оружия, а также информировать о подозрительных предметах в общественных местах – на номер 102.