Со 2 по 6 октября в Минской области правоохранители будут проверять условия хранения оружия у населения

Со 2 по 6 октября правоохранители области будут проверять условия хранения оружия, находящегося на руках у населения. А заодно проинспектируют – нет ли незарегистрированного ружья, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Цель акции – предупреждение и сдерживание правонарушений в сфере оборота оружия.