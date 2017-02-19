Снять, выложить в интернет и стать популярным: Татьяна Владимирова – о том, как стала бьюти-блогером

Снять видеоролик, выложить в интернет, стать популярным и заработать деньги. Это схема видеоблогеров. Кто-то поет на камеру, кто-то делает обзоры кино, а кто-то просто рассказывает о своей жизни. Татьяна Владимирова, среди прочего, нашла свою нишу – стала бьюти-блогером. Умею краситься. Почему бы не поделиться этим с другими?

Татьяна Владимирова, видеоблогер:

Было дело, когда я работала в одной косметической компании, мы снимали видеоролики для ютюба. И так получилось, что мое видео набрало очень большое количество просмотров, мне это на самом деле очень понравилось. Я думаю: «Неужели я хуже тех бьюти-блогеров, которые сейчас снимают?» Я просто села возле окна, сняла свое первое видео, в какой-то странной программе смонтировала. И думаю, что это не так уж и сложно.

Получить статус «видеоблогера» просто: сняли несколько роликов и выложили в интернет. Уже трудно представить, чем еще можно удивить сегодня зрителей. Все-то они уже видели, подавай им что-то новенькое. Лайки и подписчики – то, к чему стремится каждый видеоблогер. Сейчас на канале Татьяны чуть больше 26 тысяч подписчиков, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Владимирова, видеоблогер:

С другой стороны, все равно есть рост, я вижу, это приносит уже некие сотрудничества интересные, некие деньги. Это тоже, конечно, мотивация, но главное, что по-прежнему меня смотрят люди. То, что я в ответственности перед ними.

Залог успеха – регулярность выхода видео и сам контент канала. Влоги Татьяна выпускает каждую пятницу. На монтаж ролика уходит 5-7 часов. От тематики канала старается не отходить: только косметика и все, что с этим связано. Так хобби может стать работой.

Татьяна Владимирова, видеоблогер:

Уже даже муж говорит: «Давай мы тебе уже новую камеру купим, давай звук покупай. Сломался? Бери, да, надо. Надо работать». Хотя раньше говорил, что какой-то ерундой занимаюсь.

На канале Татьяны можно найти различные виды макияжа, обзор косметики, советы по уходу за собой. Самое популярное видео – про контурирование. К Хэллоуину выходит ряд роликов с перевоплощением в известных персонажей.

Татьяна Владимирова, видеоблогер:

Самый странный ролик, который я делала – макияж в стиле поп-арт. То есть я сделала свое лицо таким нарисованным. В живую это выглядело, как будто я нарисованная. Какие-то черные линии. И я потом загрузила в социальные сети фотографию, мне все друзья написали: «Мы думали, это ты какой-то программой обработала. Потом мы смотрим твое видео, а ты реально это рисуешь». Это было очень здорово, мне понравилось.

С недостатком косметики у бьюти-блогеров проблем нет. Даже наоборот, ее так много, что некуда девать. Бывает, приходится что-нибудь купить за границей, опробовать и рассказать зрителем о той или иной марке. Бывает, различные бренды присылают свою косметику на обзор. Кстати, белорусская косметика сейчас ничем не хуже зарубежных аналогов, да и дешевле. А если вы не любите много химии на лице или просто нет времени накрасится, то вот вам небольшой совет, на что стоит обратить внимание прежде всего, делая минимальный макияж.

Татьяна Владимирова, видеоблогер:

Это, во-первых, корректор. Может быть в форме стика, которым я прохожусь немножко по центру лица, чтобы чуть-чуть убрать некие недостатки. Это брови. Очень важно сейчас делать макияж бровей, но, наверное, этот продукт, я бы назвала, гель для бровей. Им проще всего уложить, зафиксировать, сделать некую форму. Очень важна тушь. И еще два продукта – это хайлайтер и румяна. Потому что эти два продукта вместе очень сильно освежают лицо. А макияж губ – это может быть гигиеническая помада, это может быть блеск.

Среди множеств начинаний успехов добиваются лишь единицы. Те, кто развивался и не бросил любимое дело. Даже самые известные видеоблогеры шли к своей цели не один год. Будьте терпеливы и оригинальны. У вас все получится.