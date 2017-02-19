Скоро – на пляж: готовимся к сезону мини-бикини с певицей Викторией Макаревич и бодибилдером Михаилом Беспаловым

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Добрый день. Спортивная минутка. Меня зовут Юрий Царев. И очень скоро наступит весна, из-под кровати начнут выползать весы, и все зададутся целью, особенно девушки, как же правильно подготовиться к сезону мини-бикини. Сегодня мы попытаемся в этом разобраться. И мне поможет моя прекрасная гостья – участница группы «Топлесс» Виктория Макаревич.

Чтобы разогнать метаболизм и подготовить организм к нагрузке, каждую тренировку важно начинать с разминки. Например, с ходьбы или легкого бега.

Виктория Макаревич, солитстка группы «Топлесс»:

Чувствую, как уже внутри начинает кровь разогреваться. Это здорово, мне нравится.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Скажи, реально за пару месяцев девушке набрать форму, чтобы подготовиться к сезону мини-бикини?

Михаил Беспалов, чемпион Республики Беларусь по бодибилдингу:

Все реально. Можно даже чуть-чуть быстрее. Главное – это пользоваться качественными советами профессиональных инструкторов, следить за питанием и работать в зале.

Выпады со штангой в движении – очень эффективное упражнение для развития мышц бедра и ягодичных мышц. На вдохе нужно сделать выпад вперед таким образом, чтобы нога стала под прямым углом, а колено не касалось пола. На выдохе встаем и повторяем манипуляцию уже с другой ногой. Таким образом, широко шагаем до чувства усталости, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Михаил Беспалов, чемпион Республики Беларусь по бодибилдингу:

Так, следующее упражнение мы выполним давай на трицепсы: на мышцы рук, на заднюю поверхность. Это проблемная женская зона, как ты знаешь.

Берешься кулачками, руки – под грудь. Я стою ровно, свел лопатки, немножко отвел ягодицы и чуть-чуть подсел. Зафиксировал, для чего мы с тобой немножко подседаем, чтобы исключить помощь других мышц. Делаешь вдох, с выдохом кулачки разводишь в стороны. Медленно вдох, чуть резче – выдох. Вот в таком темпе.

Упражнение на трицепсы следует повторить 15 раз. При правильном выполнении должна напрягаться задняя поверхность рук.

Михаил Беспалов, чемпион Республики Беларусь по бодибилдингу:

Возможно ли сделать за короткий срок красивую попу? Конечно, возможно. Как я уже говорил, это правильное питание, регулярные тренировки 3-4 раза в неделю. Силовые тренировки можно совместить с кардионагрузкой – еще быстрее и эффективнее это будет. И мы с тобой покажем, какими конкретно упражнениями надо заниматься.

Попа – хорошо, мышцы рук – хорошо, но без красивого пресса тоже никуда. Поэтому смотри: я сейчас покажу технику выполнения упражнения, и потом ты будешь делать то же самое. Удобненько садимся на лавочку (такие лавочки есть практически в каждом зале), руки на грудь. На вдох опускаемся вниз, держимся мышцами пресса, чтобы назад не разогнуться, и на выдохе скручиваемся назад. Сильно глубоко опускаться не надо, а то у нас с тобой пойдет большая нагрузка на позвоночник.

Виктория Макаревич, солитстка группы «Топлесс»:

Ребята, спасибо. Ощущения очень классные, я чувствую, что уже заряжена на весь день. Мне очень понравилось.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Вика, спасибо, что пришла на нашу тренировку сегодня. Ребята, готовимся к сезону мини-бикини вместе с телеканалом СТВ.