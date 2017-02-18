Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы

Новости Беларуси. В одном из самых аграрных уголков Беларуси фермеры увлеклись незаконным перемещением плодородного слоя почвы из леса в собственные угодья. В том, что браконьеры обворовывают не только себя, но и будущие поколения, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Сыса, начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Как у нас в районе говорят фермеры – в этот почвогрунт, даже если в него палку воткнуть, она будет расти.

О том, что питательный грунт для овощей собственного огорода можно не покупать, а взять даром из леса, смекнули многие и уже давно.

Такие распаханные опушки в Столинском районе накануне сезона появляются как грибы после дождя. Порой плодородную лесную почву смело копают даже средь бела дня.

Петр Бутрим, СТВ:

Этот участок теперь больше похож на артиллерийский полигон. Плодородный слой почвы нарушители варварским способом успели снять с 40 квадратных метров леса. Просеивали и вывозили вот в таких мешках. Однако до огородов они так и не доехали.

Нерадивых фермеров все же удалось задержать. Ущерб экологии оценен в 900 рублей штрафа.

Однако в местной природоохране уверены: такие меры браконьеров, как правило, не останавливают. Проблема в одном из самых аграрных уголков Беларуси существует уже не первый год.

Геннадий Сыса:

Получается, что самый плодородный слой, хороший, на котором все растет, снимается. И в дальнейшем, если не производить рекультивацию, здесь ничего не вырастет.

Михаил Быба выращивает помидоры и огурцы почти 10. Сегодня почвогрунт закупает целыми тоннами, за такими объемами в лес не пойдешь. Хотя сам фермер признается: не так давно тоже нарушал закон.

Михаил Быба, фермер:

Я на поле брал, агроном остановил. Сказал, вызовет природоохрану. Природоохрана приехала, оштрафовала.

Добычу плодородного грунта не иначе как «черным бизнесом по-столински» не назовешь. По продажам на местном заводе такой промысел особо не бьет, но от него гибнет экосистема и сильно страдают лесные насаждения.

В то время, когда буквально под боком – огромное производство торфяных субстратов.

Михаил Шут, директор предприятия по переработке торфа:

С большими коммерсантами проблем нет, а вот кто маленький, они идут. Проще накопать в лесу, в деревне, чем приехать купить. Но мы открыли свои площадки также в деревне Ольшаны. Уже наш грунт пошел, уже востребован.

На завод, который работает чуть больше года, последняя надежда. Искоренить нелегальный промысел в лесу, где фотоловушки на каждом дереве не повесишь, другими способами пока не получается.