Истории бывают разные: по каким вопросам 18 февраля обращались к администрациям районов Минска

Новости Беларуси. Проблема – частная, решение – общее. Каждому белорусу была предоставлена возможность получить профессиональную консультацию у специалистов по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов.

18 февраля в Минске встречи с горожанами вела местная власть.

С какими вопросами в Мингорисполком и администрации районов пришли люди – узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители:

Была в трудовой запись, не брали после этого на работу.

Камень пробил почку. Пока выяснили что, я весь год не работала. Только в прошлом году меня прооперировали.

Ремесленную деятельность начала в 2015 году, не успела заплатить до 28.12, поскольку не знала, что я буду планировать такую деятельность.

Александр Юхимук, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Поясняю, какие документы они должны предоставить. Это все административная процедура, поэтому они через службу «одно окно» подают заявление с определенным пакетом документов.

Максим Слиж, СТВ:

Истории бывают разные. Но главным остается знаменатель «обстоятельства», с которым столкнулся человек. Ведь ситуацию, когда работать хотел, но не мог, или мог, но не хотел, можно трактовать по-своему.

На прием к заместителю председателя Мингорисполкома Виталий Данилович пришел вместе с женой. Причина их обращения – так называемое «письмо счастья».

Мужчина уволился с работы из-за болезни. Дальше была операция и долгий период восстановления.

Помимо расходов на реабилитацию, семейный бюджет приходится делить на троих и оплачивать арендное жилье. А здесь еще и налог за социальное иждивенчество.

Ольга Данилович, жительница Минска:

Нам объяснили, куда еще можно обратиться. И думаем, что наш вопрос решится либо положительно, любо с уменьшением оплаты за налог.

В коридорах районных администраций столицы сегодня многолюдно. И в перечне тем – не только Декрет под номером 3. Граждан интересуют вопросы трудоустройства, строительства, ведения бизнеса.

Валентин Керножицкий, управляющий делами администрации Заводского района Минска:

У нас в администрации создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан об уплате этого сбора. Чуть меньше 100 человек уже обратилось с такими заявлениями. Мы еженедельно заседаем, просматриваем ситуацию. У нас есть представители и поликлиники, и территориальный центр соцобслуживания населения, финансовый отдел, юридический отдел.

Вячеславу 54 года. Долгое время работал сварщиком, потом подвело зрение и пришлось переквалифицироваться. Но и на новом месте долго не задержался. Руководство сменилось, и в продлении контракта отказало. Теперь с матерью приходится жить только на пенсию, появились долги за коммуналку.

Мужчина признается, что готов взяться за любое дело, веедь привык жить честно… Только бы помогли.

Вячеслав Запольский, житель Минска:

В жилищный центр я обращался, что нечем мне платить за квартиру. Что мне делать я не знаю. Я много кем работал. Последнее время просто дворником.

А Даниил не мог устроиться на работу из-за отсутствия военного билета. Получилась так, что молодому человеку дали отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Сразу на три месяца, затем еще, а почти через год признали негодным к службе.

Билет военный выдали, работа нашлась быстро. И тут пришло письмо: не работал – заплати.

Даниил Черников, житель Минска:

Если пришла повестка в армию, а потом только отсрочка, соответственно нужно описать ситуацию: что я обучался, проживаю с родителями. Предоставить справку о доходах, если я на данный момент работаю, а те полгода не работал. Подать заявление, сказали, что оно, скорее всего, будет одобрено.

Такой открытый диалог позволяет взять ситуацию на контроль и рассказать о путях решение проблемы. При этом чиновники доступны, а люди находят ответ именно на свой вопрос и, конечно, взаимопонимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.