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Сняли военно-исторический клип за 4 часа! Пообщались с лидером группы SKYNET

29 мая 2024 15:03
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Пономарев, лидер группы SKYNET.

Юрий Царев, ведущий:
Песня «Вечная память героям». Расскажите о ее происхождении.

Сняли военно-исторический клип за 4 часа! Пообщались с лидером группы SKYNET-1

Иван Пономарев, лидер группы SKYNET :
Песня называется «Я живой». Вдохновил меня на написание песни мой товарищ, с которым мы служили в 5-й отдельной бригаде специального назначения, в разведроте. Песня родилась, и пришла идея снять клип на тему Великой Отечественной войны, посвятить 80-летию освобождения нашей республики. Так как недавно мы работали с клипом на тему Афганской войны, познакомились с ребятами, военными реконструкторами. Нам было очень интересно вместе поработать. Мы использовали настоящую технику – немецкие мотоциклы, оригинальное обмундирование. На съемку ушло четыре часа.

Подробнее в видео.

# Белорусская музыка # общество # Юрий Царёв # Иван Пономарев # Александра Каштанова # Александр Меженный

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