Сняли военно-исторический клип за 4 часа! Пообщались с лидером группы SKYNET

Иван Пономарев, лидер группы SKYNET :

Песня называется «Я живой». Вдохновил меня на написание песни мой товарищ, с которым мы служили в 5-й отдельной бригаде специального назначения, в разведроте. Песня родилась, и пришла идея снять клип на тему Великой Отечественной войны, посвятить 80-летию освобождения нашей республики. Так как недавно мы работали с клипом на тему Афганской войны, познакомились с ребятами, военными реконструкторами. Нам было очень интересно вместе поработать. Мы использовали настоящую технику – немецкие мотоциклы, оригинальное обмундирование. На съемку ушло четыре часа.

Подробнее в видео.